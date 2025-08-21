Звільнення з роботи за власним бажанням — що треба знати під час воєнного стану

Працівники на підприємстві. Фото: Freepik

В Україні під час воєнного стану діють особливі правила трудових відносин. Зокрема, це стосується зобов'язання працівників щодо традиційного для мирного часу відпрацьовування двох тижнів у разі звільнення за власним бажанням.

Про те, які діють правила під час війни, прописано у законі №2136-IX "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану".

Реклама

Читайте також:

Правила звільнення з роботи за власним бажанням у 2025 році

Згідно зі ст. 38 Кодексу законів про працю України (КЗпП), у мирний час працівники наділені правом звільнятися за власним бажанням. Для цього необхідно попереджати роботодавців про відповідний намір щонайменше за два тижні. Йдеться про стандартний термін, передбачений для безстрокового трудового договору. Цей час надається роботодавцю для пошуку заміни.

Працівник має написати заяву у письмовій формі, а роботодавець — видати відповідний наказ про звільнення через два тижні.

Проте існують певні винятки, що дають можливість звільнитися без двотижневого попередження у разі наявності поважних причин. А саме у випадках:

переїзду для проживання на новому місці;

переведення чоловіка/дружини на роботу в інший регіон;

вступу до освітнього закладу;

неможливості проживання у даній місцевості (у разі підтвердження медичним висновком);

вагітності;

догляду за дитиною до 14-річного віку/дитиною з інвалідністю;

догляду за хворим членом родини (у разі підтвердження медичним висновком) або за громадянином з першою групою інвалідності;

виходу на пенсію;

прийняття на роботу в рамках конкурсу.

Також працівник може звільнитися за власним бажанням без двотижневого відпрацювання, якщо були порушення трудового законодавства з боку роботодавця.

Правила звільнення з роботи під час воєнного стану

Під час війни незастосування двотижневого терміну відпрацювання у разі звільнення за власною ініціативою можливе за певних обставин.

Згідно зі ст. 4 закону № 2136-IX, якщо підприємство, установа чи організація розташовані у зоні бойових дій та є загроза для життя і здоров’я, то працівник наділений правом розірвати трудовий договір за власним бажанням у термін, вказаний у його заяві.

Однак існують винятки, коли відповідне правило може не працювати:

якщо йдеться про примусове залучення працівників до суспільно корисних робіт під час воєнного стану;

якщо працівників залучено до виконання робіт на об’єктах критичної інфраструктури.

Раніше ми писали, що в Україні планують осучаснити правила звільнення працівників. Нові пропозиції у трудовому законодавстві покликані посилити захист їхніх прав.

Також ми розповідали про особливості роботи сумісників. Зарплати таким працівникам нараховуються за фактично виконану працю, з яких утримують 18% ПДФО та 5% ВЗ.