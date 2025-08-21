Видео
Главная Финансы Увольнение с работы по собственной инициативе — нормы в 2025 году

Увольнение с работы по собственной инициативе — нормы в 2025 году

Дата публикации 21 августа 2025 14:30
Увольнение с работы по собственному желанию — что нужно знать во время военного положения
Работники на предприятии. Фото: Freepik

В Украине во время военного положения действуют особые правила трудовых отношений. В частности, это касается обязательства работников относительно традиционной для мирного времени отработке двух недель в случае увольнения по собственному желанию.

О том, какие действуют правила во время войны, прописано в законе №2136-IX "Об организации трудовых отношений в условиях военного положения".

Читайте также:

Правила увольнения с работы по собственному желанию в 2025 году

Согласно ст. 38 Кодекса законов о труде Украины (КЗоТ), в мирное время работники наделены правом увольняться по собственному желанию. Для этого необходимо предупреждать работодателей о соответствующем намерении как минимум за две недели. Речь идет о стандартном сроке, предусмотренном для бессрочного трудового договора. Это время предоставляется работодателю для поиска замены.

Работник должен написать заявление в письменной форме, а работодатель — издать соответствующий приказ об увольнении через две недели.

Однако существуют определенные исключения, позволяющие уволиться без двухнедельного предупреждения при наличии уважительных причин. А именно в случаях:

  • переезда для проживания на новом месте;
  • перевода мужа/жены на работу в другой регион;
  • поступления в образовательное учреждение;
  • невозможности проживания в данной местности (в случае подтверждения медицинским заключением);
  • беременности;
  • ухода за ребенком до 14-летнего возраста/ребенком с инвалидностью;
  • ухода за больным членом семьи (в случае подтверждения медицинским заключением) или за гражданином с первой группой инвалидности;
  • выхода на пенсию;
  • принятия на работу в рамках конкурса.

Также работник может уволиться по собственному желанию без двухнедельной отработки, если были нарушения трудового законодательства со стороны работодателя.

Правила увольнения с работы во время военного положения

Во время войны неприменение двухнедельного срока отработки при увольнении по собственной инициативе возможно при определенных обстоятельствах.

Согласно ст. 4 закона № 2136-IX, если предприятие, учреждение или организация расположены в зоне боевых действий и есть угроза для жизни и здоровья, то работник наделен правом расторгнуть трудовой договор по собственному желанию в срок, указанный в его заявлении.

Однако существуют исключения, когда соответствующее правило может не работать:

  • если речь идет о принудительном привлечении работников к общественно полезным работам во время военного положения;
  • если работники привлечены к выполнению работ на объектах критической инфраструктуры.

Ранее мы писали, что в Украине планируют осовременить правила увольнения работников. Новые предложения в трудовом законодательстве призваны усилить защиту их прав.

Также мы рассказывали об особенностях работы совместителей. Зарплаты таким работникам начисляются за фактически выполненный труд, из которых удерживают 18% НДФЛ и 5% ВС.

