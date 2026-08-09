Звільнення напередодні пенсії: коли можна піти на відпочинок достроково

Чоловік у Центрі зайнятості, гроші в гаманці. Фото: УНІАН, Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Віталій Чайка Редактор економічних новин

Чимало українців втрачають роботу через скорочення, коли до пенсії залишається зовсім небагато. У такій ситуації не обов’язково чекати ще рік чи два, перебиваючись випадковими заробітками. Для деяких безробітних закон передбачає можливість вийти на пенсію достроково.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на Донецьку обласну службу зайнятості.

Варто знати, що автоматично таке право не виникає. Важливо, чому саме людину звільнили, скільки їй залишилося до пенсійного віку, який вона має страховий стаж і чи вдалося службі зайнятості знайти для неї підходящу роботу.

Хто може вийти на пенсію раніше

Йдеться про людей, які втратили роботу не за власним бажанням. Право на дострокову пенсію передбачене, якщо трудовий договір розірвали з ініціативи роботодавця через:

ліквідацію підприємства;

реорганізацію, банкрутство або перепрофілювання;

скорочення чисельності або штату працівників.

Тобто якщо людина сама написала заяву "за власним бажанням", ця норма не працює.

Скільки часу має залишатися до пенсії

На момент звільнення людині має залишатися не більше півтора року до досягнення пенсійного віку. Але одного віку недостатньо. Потрібен також страховий стаж, необхідний для призначення пенсії за віком у мінімальному розмірі.

І ще одна важлива умова: після звільнення людина повинна звернутися до служби зайнятості протягом 30 календарних днів.

Що буде після звернення до служби зайнятості

Людину реєструють як безробітну та намагаються знайти для неї підходящу роботу. Якщо протягом семи календарних днів відповідної роботи знайти не вдалося, а всі інші вимоги виконані, виникає право на достроковий вихід на пенсію.

Що потрібно зробити самому

Якщо ви потрапили під скорочення і розумієте, що до пенсійного віку залишилося не більше півтора року, не варто відкладати звернення. Для цього потрібно:

Зареєструватися у службі зайнятості не пізніше ніж через 30 днів після звільнення. Повідомити кар’єрного радника, що ви можете претендувати на дострокову пенсію. Подати заяву на отримання клопотання до Пенсійного фонду. Припинити реєстрацію як безробітного у зв’язку з виходом на пенсію.

Підтвердження необхідного страхового стажу відбувається через обмін інформацією між системою страхування на випадок безробіття та Пенсійним фондом.

Якщо людина просто не може знайти роботу

Тут важливий нюанс: сам факт безробіття не дає права на дострокову пенсію. Має значення саме причина звільнення. Закон говорить про звільнення через зміни в організації виробництва та праці — зокрема скорочення, ліквідацію, реорганізацію, банкрутство чи перепрофілювання підприємства.

Тому людині, яка звільнилася за власним бажанням, а потім довго не може знайти роботу, ця конкретна підстава для дострокової пенсії не підходить.

Чи варто перевірити свій стаж заздалегідь

Право на дострокову пенсію напряму пов’язане зі страховим стажем. Тому після скорочення краще не чекати останнього дня, а одразу з’ясувати у службі зайнятості та Пенсійному фонді, чи відповідаєте ви вимогам.

Головне — не пропустити 30-денний строк після звільнення. Адже звернення до служби зайнятості вчасно є однією з обов’язкових умов для реалізації цього права.

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