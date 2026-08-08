Перевірки пенсій та субсидій у 2026 році: коли можуть призупинити виплати

Люди на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Чутки про те, що українцям масово почнуть скасовувати субсидії та пенсії через життя за кордоном, валютні рахунки чи дорогі покупки, останнім часом лише набирають обертів. Але де правда, а де звичайне залякування? Відомо, у яких випадках держава дійсно може переглянути виплати, а коли хвилюватися немає причин.

Про це повідомляє Асоціація платників податків України, передає Новини.LIVE.

Чи заберуть субсидію через рахунок за кордоном?

Сам факт наявності банківського рахунку чи картки в іншій країні не означає автоматичну втрату державної допомоги.

Україна справді бере участь у міжнародному обміні фінансовою інформацією (CRS), однак ці дані отримує лише Податкова служба. Пенсійний фонд не має прямого доступу до інформації про закордонні рахунки українців, тому субсидію через це не скасують.

Коли виплати можуть призупинити пенсіонерам за кордоном

Виїзд за межі України не є підставою для скасування пенсії. Але є важлива умова. Якщо пенсіонер понад шість місяців не користується пенсійною карткою, не проходить ідентифікацію або не підтверджує, що живий, Пенсійний фонд може тимчасово призупинити виплати. Саму пенсію людина не втрачає, але для її поновлення доведеться пройти необхідні процедури.

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Коли через родича можна втратити субсидію

Якщо хтось із членів родини перебуває за кордоном понад 60 днів і про це не повідомили Пенсійний фонд, можуть виникнути проблеми. У такому разі субсидію можуть перерахувати або навіть скасувати, а надміру виплачені кошти вимагатимуть повернути.

Втім, цього можна уникнути. Достатньо повідомити Пенсійний фонд про виїзд людини, після чого її просто виключать із розрахунку субсидії.

Які покупки перевіряють

Ще одна причина втратити право на субсидію — великі витрати. Якщо протягом року людина придбала автомобіль, дорогу техніку, коштовності чи інші товари на суму понад 100 000 гривень, допомогу можуть скасувати.

Але є винятки. На субсидію не впливають:

оплата лікування;

витрати на освіту;

купівля житла за кошти від продажу єдиного будинку чи квартири (за визначених законом умов).

Як рахують гроші від родичів із-за кордону

Якщо діти чи чоловік регулярно переказують гроші з-за кордону, ці надходження вважаються доходом сім'ї. Саме тому вони можуть вплинути на право отримувати субсидію. Якщо сукупний дохід перевищить встановлені норми, державну допомогу переглянуть.

Депозити й купівля валюти

Під час перевірок враховують і банківські заощадження. Субсидію можуть скасувати, якщо:

загальна сума депозитів перевищує 100 000 гривень;

людина купила іноземну валюту або банківські метали більш ніж на 100 000 гривень однією операцією.

Що варто пам'ятати

Система перевірки державних виплат працює автоматично й регулярно звіряє інформацію з різних державних реєстрів. Тому приховувати зміни у складі сім'ї, доходах чи майновому стані не варто.

Натомість у більшості випадків достатньо вчасно повідомити Пенсійний фонд про зміни, щоб уникнути неприємностей. Якщо діяти відкрито та в межах закону, пенсії й субсидії ніхто безпідставно не забере.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що Пенсійний фонд посилює верифікацію пенсійних виплат і регулярно звірятиме дані отримувачів із державними реєстрами. Пенсіонерам, у яких змінилися обставини або бракує документів, рекомендують своєчасно звернутися до ПФУ, адже в окремих випадках без підтвердження права на виплати їх нарахування може бути переглянуте.

Також Новини.LIVE писали, що Пенсійний фонд проводить інвентаризацію пенсійних справ і перевіряє правильність призначення виплат навіть через багато років. Якщо після такої перевірки пенсію зменшили, пенсіонер може вимагати письмове обгрунтування рішення, ознайомитися з матеріалами справи та за потреби оскаржити перерахунок.