Верховний Суд втрутився у пенсійні борги: чи почнуть українцям швидше виплачувати гроші

Пенсіонери на вулиці, гроші в гаманці. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Тисячі українських пенсіонерів роками виграють суди проти Пенсійного фонду, але грошей так і не бачать. Формально рішення є, а на практиці їх виконання розтягують на роки. Тому останнє рішення Верховного Суду викликало великий резонанс. Суд відмовив уряду у спробі тимчасово повернути дію постанови, яка дозволяла Пенсійному фонду виплачувати борги лише тоді, коли на це з'являться гроші в бюджеті.

Що це означає для пенсіонерів, пояснили в Асоціації платників податків України, передає Новини.LIVE.

Чому всі говорять про постанову №821

Постанова Кабміну №821 дозволяла Пенсійному фонду не поспішати виконувати судові рішення. Якщо людина виграла суд щодо перерахунку пенсії або виплати заборгованості, гроші могли виплачуватися роками — у межах наявних бюджетних коштів. Але цю постанову суди двох інстанцій визнали незаконною.

Кабмін оскаржив рішення, але Верховний Суд, відкривши касаційне провадження, відмовився зупиняти дію рішень попередніх інстанцій. Тобто наразі постанова №821 продовжує залишатися нечинною.

Чому уряд не хоче відмовлятися від цієї схеми

Справа в тому, що Пенсійний фонд має майже 97 мільярдів гривень боргів за судовими рішеннями. Це кошти, які держава повинна виплатити людям після виграних судів. В уряді вважають, що одномоментно знайти таку суму під час війни практично неможливо, адже це може створити додаткове навантаження на бюджет.

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Водночас юристи нагадують, що навіть складна фінансова ситуація не скасовує обов'язок держави виконувати рішення судів.

Що зараз можуть зробити пенсіонери

Поки постанова №821 не діє, пенсіонери отримали більше можливостей домагатися своїх грошей. Зокрема, вони можуть:

отримати виконавчий лист і звернутися до Державної виконавчої служби;

просити суд встановити контроль за виконанням рішення;

вимагати від Пенсійного фонду офіційного звіту про виконання судового рішення;

у разі тривалого ігнорування рішення ініціювати питання про відповідальність посадових осіб.

Юристи зазначають, що саме судовий контроль сьогодні є одним із найдієвіших механізмів впливу на державні органи.

Чи означає це, що всі борги виплатять одразу

На жаль, попри рішення Верховного Суду, автоматичних виплат не буде. Кожну справу розглядатимуть окремо, а сам процес може залишатися доволі тривалим.

Експерти також звертають увагу, що держава має знайти баланс між виконанням судових рішень і можливостями бюджету. На їхню думку, першочергово кошти мають отримувати звичайні пенсіонери, а не власники так званих спеціальних пенсій.

Що варто зробити тим, хто вже виграв суд

Якщо рішення суду вже набрало законної сили, не варто чекати, що Пенсійний фонд сам перерахує кошти. Юристи радять оформити виконавчий лист, звернутися до виконавчої служби та регулярно контролювати хід виконання рішення. За необхідності можна повторно звертатися до суду із заявами про контроль за його виконанням.

Раніше Новини.LIVE повідомляли, що період отримання допомоги по безробіттю автоматично зараховується до страхового стажу за умови офіційної реєстрації у центрі зайнятості. Крім того, з 2 серпня набули чинності зміни, які дозволяють включати до страхового стажу періоди офіційної роботи навіть у разі несплати роботодавцем єдиного соціального внеску.

Також Новини.LIVE писали, що пенсіонерів у серпні чекають додаткові виплати. До Дня Незалежності окремі категорії українців отримають разову грошову допомогу від держави. Залежно від статусу розмір виплати становитиме від 450 до 3 100 гривень, а більшості пенсіонерів, які мають на неї право, кошти нарахують автоматично разом із серпневою пенсією.