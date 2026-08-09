Пенсія по інвалідності: скільки стажу потрібно для вигіднішої виплати у 2026 році

Пенсіонер на вулиці. гроші в руках. Фото: Новини.LIVE. Колаж: Новини.LIVE

Українці з II або III групою інвалідності часто думають, що їхня пенсія вже визначена раз і назавжди. Але варто знати, що у деяких випадках людина може отримувати не 50% чи 90% пенсії за віком, а повну суму. Це залежить від певних факторів, тож інколи краще перевірити, чи не маєте ви права на вигідніший розрахунок пенсії.

Про це повідомляє Новини.LIVE за інформацією "На пенсії".

Скільки платять за різними групами

За загальним правилом пенсія по інвалідності становить:

для I групи — 100% пенсії за віком;

для II групи — 90%;

для III групи — 50%.

Йдеться про пенсію за віком, розраховану відповідно до законодавства. Але саме тут починаються важливі нюанси.

Коли з II групою можна отримувати 100%

Непрацююча людина з II групою інвалідності за певних умов може отримувати пенсію не 90%, а в розмірі пенсії за віком. Для цього має бути достатній страховий стаж. Його вимога залежить від віку, у якому людині вперше встановили інвалідність.

Читайте також:

Наприклад, якщо інвалідність встановили до 46 років включно, жінці потрібно щонайменше 20 років стажу, а чоловікові — 25 років. Далі з віком вимоги поступово зростають: для тих, кому інвалідність встановили до 59 років, потрібно відповідно 25 років стажу для жінок і 30 років для чоловіків.

Тобто тут важливо дивитися не лише на саму групу, а й на вік та трудовий шлях людини.

Що з III групою

Для непрацюючих людей з III групою також передбачена можливість обрати пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком. Але є важлива умова: якщо інвалідність встановлена після досягнення пенсійного віку, для такого розрахунку потрібно мати не менше 30 років страхового стажу жінкам і 35 років чоловікам.

Тобто людина, яка за стандартним розрахунком мала б отримувати 50% пенсії за віком, за наявності необхідного стажу може претендувати на значно вигідніший варіант.

Як впливає звільнення з роботи

Є ще один момент, про який варто пам’ятати. Якщо людина вже отримує пенсію по інвалідності, а потім звільняється, вона може звернутися до Пенсійного фонду із заявою та попросити перевірити, чи має право на інший розрахунок. Адже право на пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком для II та III групи пов’язане, зокрема, зі статусом непрацюючої особи.

І навпаки — якщо людина після цього знову влаштувалася на роботу, про працевлаштування потрібно повідомити ПФУ. Це важливо, щоб не виникла переплата, яку згодом можуть попросити повернути.

Що зробити пенсіонерам

Якщо у вас II або III група інвалідності, ви не працюєте і маєте великий страховий стаж, варто не просто чекати чергової виплати, а перевірити свій розрахунок. Зверніться до Пенсійного фонду та попросіть перевірити, чи маєте ви право на пенсію по інвалідності в розмірі пенсії за віком.

ПФУ зазначає, що під час призначення виплати враховується передбачений законом варіант, а для непрацюючих людей з II та III групами за наявності необхідного стажу може застосовуватися розрахунок у розмірі пенсії за віком.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що українці можуть втратити пенсійні надбавки та доплати, якщо не повідомлять ПФУ про працевлаштування, звільнення чи відкриття власної справи. Про такі зміни потрібно повідомити Пенсійний фонд протягом 10 днів, інакше надміру отримані кошти можуть вимагати повернути.

Також Новини.LIVE писали, що ПФУ проводитиме перевірки пенсійних виплат та звірятиме дані отримувачів із державними реєстрами. Додаткове підтвердження статусу може знадобитися через втрату документів, виїзд за кордон або відсутність частини даних у пенсійних реєстрах.