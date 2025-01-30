Пенсії в Україні — чи вплине зупинка програми USAID на виплату пенсії

Гроші у руках. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні призупинилось фінансування від Агенції федерального уряду США USAID в рамках указу нового американського президента Дональда Трампа. Відомо, чи відбудуться всі нарахування з боку Пенсійного фонду України (ПФУ) відповідно до звичних графіків.

Новини.LIVE розповідають, чи може рішення зупинки USAID вплинути на виплату пенсій.

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Як розповів в ефірі Ранок.LIVE експерт пенсійної галузі Сергій Коробкін, очільниця Міністерства соціальної політики раніше заявляла, що виплата пенсії українським громадянам не залежить від фінансової допомоги міжнародних партнерів.

"Наскільки мені відомо, Оксана Жолнович, міністерка соцполітики... Днями була пресконференція щодо підсумків роботи міністерства у 2024 році... Там їй задали питання щодо цієї допомоги і вона сказала, що на виплату пенсій ця допомога не впливає", — повідомив він.

Таким чином, українські пенсіонери не відчують жодних змін у виплатах через зупинку дії програми USAID щодо фінансування, зазначив Коробкін.

"Тобто вона жодного стосунку не має до цього, більшість програм — це не державні програми. Тобто на пенсії це не вплине і наразі ведуться підрахунки, на що це може вплинути. І ситуація в плані пенсійного забезпечення не критична", — експерт з питань пенсійного забезпечення.

Призупинення проєктів офісу USAID в Україні

Днями USAID в рамках розпорядження Держдепу США призупинила дію всіх проєктів в Україні та видатки на них на період 90 днів. Рішення пов'язане з необхідністю перевірки програми до заявлених цілей нової команди Дональда Трампа. Воно охопить низку ключових програм, зокрема, підтримку закладів освіти, екстрену допомогу матерям, вакцинацію дітей та іншу медичну допомогу.

Агенція США з міжнародного розвитку (United States Agency for International Development, USAID) є незалежною агенцією федерального уряду США, що відповідає за невійськову підтримку інших країн, заснована 1961 року.

Раніше ми писали, що уряд планує здійснити індексацію пенсій у 10%. Відповідний розрахунок базується на інфляції та темпах зростання заробітних плат.

Також повідомлялося, що у 2025 році буде -перегляду мінімальної та максимальної пенсій. За державним бюджетом-2025, всі соціальні стандарти залишаться на колишньому рівні через необхідність заощадження фінансових ресурсів.