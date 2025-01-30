Пенсии в Украине - повлияет ли остановка программы USAID на выплату пенсии

Деньги в руках. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине приостановилось финансирование от Агентства федерального правительства США USAID в рамках указа нового американского президента Дональда Трампа. Известно, осуществят ли все начисления со стороны Пенсионного фонда Украины (ПФУ) в соответствии с привычными графиками.

Новини.LIVE рассказывают, может ли решение остановки USAID повлиять на выплату пенсий.

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Особенности работы USAID в Украине и начисления выплат ПФУ

Как рассказал в эфире Ранок.LIVE эксперт пенсионной отрасли Сергей Коробкин, глава Министерства социальной политики ранее заявляла, что выплата пенсии украинским гражданам не зависит от финансовой помощи международных партнеров.

"Насколько мне известно, Оксана Жолнович, министр соцполитики... На днях была пресс-конференция по итогам работы министерства в 2024 году... Там ей задали вопрос относительно этой помощи и она сказала, что на выплату пенсий эта помощь не влияет", — сообщил он.

Таким образом, украинские пенсионеры не почувствуют никаких изменений в выплатах из-за остановки действия программы USAID по финансированию, отметил Коробкин.

"То есть она никакого отношения не имеет к этому, большинство программ — это не государственные программы. То есть на пенсии это не повлияет и сейчас ведутся подсчеты, на что это может повлиять. И ситуация в плане пенсионного обеспечения не критическая", — эксперт по вопросам пенсионного обеспечения.

Приостановка проектов офиса USAID в Украине

На днях USAID в рамках распоряжения Госдепа США приостановила действие всех проектов в Украине и расходы на них на период 90 дней. Решение связано с необходимостью проверки программы к заявленным целям новой команды Дональда Трампа. Оно охватит ряд ключевых программ, в частности, поддержку учреждений образования, экстренную помощь матерям, вакцинацию детей и другую медицинскую помощь.

Агентство США по международному развитию (United States Agency for International Development, USAID) является независимым агентством федерального правительства США, отвечающим за невоенную поддержку других стран, основанное в 1961 году.

Ранее мы писали, что правительство планирует осуществить индексацию пенсий в 10%. Соответствующий расчет базируется на инфляции и темпах роста заработных плат.

Также сообщалось, что в 2025 году не будет пересмотра минимальной и максимальной пенсий. По государственному бюджету-2025, все социальные стандарты останутся на прежнем уровне из-за необходимости сбережения финансовых ресурсов.