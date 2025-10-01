Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяСмакМода та красаШтабМандриTravelFashionТуризмДімРинок нерухомостіАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівПсихологія 2025СпортШоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрДім та городITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода та краса
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Зруйноване житло у Чернігові — яку допомогу можна отримати

Зруйноване житло у Чернігові — яку допомогу можна отримати

Ua ru
Дата публікації: 1 жовтня 2025 09:35
Втрачена домівка — яку допомогу надають мешканцям зруйнованого житла у Чернігові
Наслідки обстрілів на Чернігівщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Чернігівській області

Чернігів, як і багато інших міст, щодня страждає внаслідок повномасштабної російської агресії. Пошкоджені й повністю знищені житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та цивільні споруди — це лише частина наслідків, з якими стикнулися місцеві жителі. Тисячі чернігівців були змушені залишити свої домівки або ж залишилися жити в понівечених оселях. 

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради надав відповідь на запит редакції Новини.LIVE щодо стану житлових будинків, пошкоджених під час збройної агресії РФ, фінансування їх відновлення та заходів допомоги постраждалим мешканцям.

Реклама
Читайте також:
  • Чернігів запит
    Відповідь Чернігівської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE
  • Чернігів запит
    Відповідь Чернігівської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE
  • Чернігів запит
    Відповідь Чернігівської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE
  • Чернігів запит
    Відповідь Чернігівської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE
1 / 4
  • Чернігів запит
  • Чернігів запит
  • Чернігів запит
  • Чернігів запит

Скільки житлових будинків пошкоджено у Чернігові

За інформацією відомства, на території Чернігова пошкоджено 1 000 багатоквартирних будинків, зруйновано — 6. Водночас у приватному секторі:

  • 539 будинків — зруйновано;
  • 977 — значно пошкоджені;
  • 1 951 — незначно пошкоджені.

Яку допомогу надають мешканцям, чиє житло постраждало

У Чернігові діє одразу декілька програм допомоги містянам, чиє житло постраждало або зруйноване внаслідок обстрілів:

  1. Програма часткової компенсації видатків, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних будинках внаслідок російської військової агресії. З початку дії Програми часткову компенсацію отримали 780 осіб на суму 9 716 281,98 грн, в тому числі у 2025 році — 8 осіб на суму 72 744,80 грн. 
  2. Програма надання одноразової допомоги містянам — власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії. З початку дії Програми матеріальну допомогу отримали 2 200 осіб на суму 33 864 400 грн, в тому числі у 2025 році — 133 особи на суму 1 463 195 грн.
  3. Програма надання одноразової допомоги мешканцям багатоповерхової забудови міста, житло яких було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської військової агресії. З початку 2025 року матеріальну допомогу за цією Програмою отримали 210 осіб на суму 2 290 000 грн.

Забезпечення  житлом ВПО у Чернігові

Як повідомили у Чернігівській міськраді, станом на 22 вересня 2025 року на обліку громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, перебуває 323 сім'ї. З них забезпечено житлом 160 сімей, в тому числі:

  • заселено до гуртожитків — 35 сімей;
  • розподілено до тимчасових житлових приміщень — 124 сім'ї;
  • надано кімнату в комунальній квартирі — 1 сім'ї.
Житло ВПО Чернігів
Забезпечення житлом ВПО у Чернігові. Графіка: Новини.LIVE

У відомстві також зазначили, що до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, включено 129 кімнат в гуртожитках освітніх закладів, 124 житлові приміщення та кімната у комунальній квартирі. 

Раніше ми розповідали, яку допомогу надають мешканцям пошкодженого та зруйнованого житла у Запоріжжі. 

Також дізнавайтеся, як фінансується відновлення зруйнованого житла в Сумах. 

Чернігів Чернігівська область житло допомога руйнування
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації