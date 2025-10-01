Втрачена домівка — яку допомогу надають мешканцям зруйнованого житла у Чернігові

Наслідки обстрілів на Чернігівщині. Фото: Головне управління ДСНС України у Чернігівській області

Чернігів, як і багато інших міст, щодня страждає внаслідок повномасштабної російської агресії. Пошкоджені й повністю знищені житлові будинки, об'єкти критичної інфраструктури та цивільні споруди — це лише частина наслідків, з якими стикнулися місцеві жителі. Тисячі чернігівців були змушені залишити свої домівки або ж залишилися жити в понівечених оселях.

Виконавчий комітет Чернігівської міської ради надав відповідь на запит редакції Новини.LIVE щодо стану житлових будинків, пошкоджених під час збройної агресії РФ, фінансування їх відновлення та заходів допомоги постраждалим мешканцям.

Реклама

Читайте також:

Відповідь Чернігівської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE

Відповідь Чернігівської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE

Відповідь Чернігівської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE

Відповідь Чернігівської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE 1 / 4







Скільки житлових будинків пошкоджено у Чернігові

За інформацією відомства, на території Чернігова пошкоджено 1 000 багатоквартирних будинків, зруйновано — 6. Водночас у приватному секторі:

539 будинків — зруйновано;

977 — значно пошкоджені;

1 951 — незначно пошкоджені.

Яку допомогу надають мешканцям, чиє житло постраждало

У Чернігові діє одразу декілька програм допомоги містянам, чиє житло постраждало або зруйноване внаслідок обстрілів:

Програма часткової компенсації видатків, понесених на відновлення знищених та пошкоджених вікон у багатоквартирних будинках внаслідок російської військової агресії. З початку дії Програми часткову компенсацію отримали 780 осіб на суму 9 716 281,98 грн, в тому числі у 2025 році — 8 осіб на суму 72 744,80 грн. Програма надання одноразової допомоги містянам — власникам приватних житлових будинків, знищених та пошкоджених внаслідок російської військової агресії. З початку дії Програми матеріальну допомогу отримали 2 200 осіб на суму 33 864 400 грн, в тому числі у 2025 році — 133 особи на суму 1 463 195 грн. Програма надання одноразової допомоги мешканцям багатоповерхової забудови міста, житло яких було зруйноване або пошкоджене внаслідок російської військової агресії. З початку 2025 року матеріальну допомогу за цією Програмою отримали 210 осіб на суму 2 290 000 грн.

Забезпечення житлом ВПО у Чернігові

Як повідомили у Чернігівській міськраді, станом на 22 вересня 2025 року на обліку громадян, які потребують житла для тимчасового проживання, перебуває 323 сім'ї. З них забезпечено житлом 160 сімей, в тому числі:

заселено до гуртожитків — 35 сімей;

розподілено до тимчасових житлових приміщень — 124 сім'ї;

надано кімнату в комунальній квартирі — 1 сім'ї.

Забезпечення житлом ВПО у Чернігові. Графіка: Новини.LIVE

У відомстві також зазначили, що до фонду житла, призначеного для тимчасового проживання внутрішньо переміщених осіб, включено 129 кімнат в гуртожитках освітніх закладів, 124 житлові приміщення та кімната у комунальній квартирі.

Раніше ми розповідали, яку допомогу надають мешканцям пошкодженого та зруйнованого житла у Запоріжжі.

Також дізнавайтеся, як фінансується відновлення зруйнованого житла в Сумах.