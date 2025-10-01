Потерянный дом — какую помощь оказывают жителям разрушенного жилья в Чернигове

Разрушенное жилье в Чернигове — какую помощь можно получить
Чернигов, как и многие другие города, ежедневно страдает в результате полномасштабной российской агрессии. Поврежденные и полностью уничтоженные жилые дома, объекты критической инфраструктуры и гражданские сооружения — это лишь часть последствий, с которыми столкнулись местные жители. Тысячи черниговцев были вынуждены оставить свои дома или же остались жить в изуродованных домах.
Исполнительный комитет Черниговского городского совета предоставил ответ на запрос редакции Новини.LIVE относительно состояния жилых домов, поврежденных во время вооруженной агрессии РФ, финансирования их восстановления и мероприятий помощи пострадавшим жителям.
Ответ Черниговского горсовета на запрос о финансировании восстановления. Фото: Новини.LIVE
Сколько жилых домов повреждено в Чернигове
По информации ведомства, на территории Чернигова повреждены 1 000 многоквартирных домов, разрушены — 6. В то же время в частном секторе:
- 539 домов — разрушены;
- 977 — значительно повреждены;
- 1 951 — незначительно повреждены.
Какую помощь оказывают жителям, чье жилье пострадало
В Чернигове действует сразу несколько программ помощи горожанам, чье жилье пострадало или разрушено в результате обстрелов:
- Программа частичной компенсации расходов, понесенных на восстановление уничтоженных и поврежденных окон в многоквартирных домах в результате русской военной агрессии. С начала действия Программы частичную компенсацию получили 780 человек на сумму 9 716 281,98 грн, в том числе в 2025 году — 8 человек на сумму 72 744,80 грн.
- Программа предоставления единовременной помощи горожанам - владельцам частных жилых домов, уничтоженных и поврежденных в результате российской военной агрессии. С начала действия Программы материальную помощь получили 2 200 человек на сумму 33 864 400 грн, в том числе в 2025 году — 133 человека на сумму 1 463 195 грн.
- Программа предоставления единовременного пособия жителям многоэтажной застройки города, жилье которых было разрушено или повреждено в результате российской военной агрессии. С начала 2025 года материальную помощь по этой Программе получили 210 человек на сумму 2 290 000 грн.
Обеспечение жильем ВПЛ в Чернигове
Как сообщили в Черниговском горсовете, по состоянию на 22 сентября 2025 года на учете граждан, нуждающихся в жилье для временного проживания, находится 323 семьи. Из них обеспечено жильем 160 семей, в том числе:
- заселены в общежития — 35 семей;
- распределены во временные жилые помещения — 124 семьи;
- предоставлена комната в коммунальной квартире — 1 семье.
В ведомстве также отметили, что в фонд жилья, предназначенного для временного проживания внутренне перемещенных лиц, включено 129 комнат в общежитиях образовательных учреждений, 124 жилых помещения и комната в коммунальной квартире.
