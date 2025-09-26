Відбудова зруйнованого житла на Сумщині — скільки коштів залучила місцева влада

Наслідки обстрілів на Сумщині. Фото: Сумська міська рада, Telegram

Сумщина стала областю України, яка однією з перших відчула на собі вплив війни. Зруйновані будинки, пошкоджена інфраструктура та тисячі людей, що втратили дах над головою, — це реальність, з якою довелося зіткнутися громадам. Сьогодні регіон, зокрема місто Суми, поступово відновлюється: розпочато програми відбудови житла, на яку виділяються як державні та міжнародні кошти, так і субвенції з місцевих бюджетів.

Новини.LIVE дізнавалися, скільки житла зруйновано в Сумах та як фінансується його відновлення.

Скільки домогосподарств постраждало через обстріли в Сумах

Як відповіли у Сумській міській раді на запит Новини.LIVE, протягом 2024-2025 років у Сумах внаслідок російських обстрілів пошкоджено 4 434 домогосподарства. У тому числі:

приватних будинків — 736;

квартир — 3 354;

багатоквартирних будинків — 198;

інших будівель — 146.

Зруйновано у Сумах 123 домогосподарства, з яких 21 приватний будинок, 91 квартира, 3 багатоквартирних будинки та 8 інших будівель.

Відповідь Сумської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE

Скільки коштів виділили на відбудову у Сумах

Департамент фінансів, економіки та інвестицій Сумської міської ради на запит Новини.LIVE стосовно обсягу коштів, виділених на відновлення обʼєктів житлового фонду, повідомив, що в бюджеті Сумської міської територіальної громади на 2025 рік на відновлення обʼєктів житлового фонду, пошкоджених/знищених внаслідок збройної агресії, передбачено видатки в сумі 55 181,4 тис. грн, в тому числі за рахунок коштів:

﻿﻿бюджету Сумської міської територіальної громади — 28 182,4 тис. грн;

﻿﻿додаткової дотації на здійснення повноважень органів місцевого самоврядування на деокупованих та тимчасово окупованих та інших територіях України, що зазнали негативного впливу у звʼязку з повномасштабною збройною агресією РФ — 20 068,4 тис. грн;

іншої субвенції з місцевих бюджетів — 6 930,6 тис. грн.

Відповідь Сумської міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE

Раніше ми писали, що влада Сумщини шукає рішення, як захистити населення від російських атак та дати прихисток тим, хто вимушено покинув домівки внаслідок війни. Наразі регіон тісно співпрацює з Червоним хрестом та іншими містами в цьому напряму.

Також ми розповідали, що в Україні стартував третій етап державної програми "єВідновлення" для людей, які втратили свої домівки через війну. Він відкриває можливість подати фінальний звіт про завершене будівництво, зафіксувати введення нового житла в експлуатацію та підтвердити цільове використання державних коштів.