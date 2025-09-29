Прифронтові реалії — яку допомогу надають власникам зруйнованого житла у Запоріжжі

Наслідки атаки РФ на Запоріжжя. Фото: Запорізька ОВА

Війна принесла на Запоріжжя не лише біль втрат і небезпеку, а й серйозні руйнування житлової інфраструктури. Сотні родин опинилися без даху над головою, їхні домівки були знищені або суттєво пошкоджені внаслідок обстрілів. Попри складні обставини, у регіоні, зокрема в обласному центрі, тривають відновлювальні роботи, а для постраждалих мешканців діють програми підтримки й тимчасового розселення.

Виконавчий комітет Запорізької міської ради надав відповідь на запит редакції Новини.LIVE щодо стану житлових будинків, пошкоджених під час збройної агресії РФ, фінансування їх відновлення та заходів допомоги постраждалим мешканцям.

Скільки житлових будинків пошкоджено у Запоріжжі

За даними відомства, з початку воєнних дій станом на сьогодні внаслідок ракетних ударів по місту Запоріжжя:

незначно пошкоджені — 1 162 багатоквартирних будинки та 2 389 приватних домоволодінь;

значно пошкоджені — 23 багатоквартирні будинки та 49 приватних.

Як відбувається відновлення будинків

Серед 23 значно пошкоджених багатоквартирних будинків у Запоріжжі:

6 будинків відновлено, мешканці вже повернулися;

7 — тривають ремонтно-відновлювальні роботи;

1 — виготовлена проєктно-кошторисна документація, проводиться процедура закупівель;

2 – виконуються роботи з розроблення проєктно-кошторисної документації;

1 — виконуються роботи з часткового ремонту внутрішніх конструкцій.

Крім того, 6 будинків у місті частково зруйновані та визначені технічним обстеженням як непридатні до експлуатації. Мешканцям цих будинків, як пояснили в Запорізькій міськраді, надається компенсація шляхом видачі житлових сертифікатів.

Скільки коштів виділили на відбудову

На відновлення житла, зруйнованого у 2023–2025 роках, у міському бюджеті передбачено майже 104,61 млн грн.

З державного бюджету на відновлення житла у місті Запоріжжі виділено близько 590,833 млн грн.

Яка допомога надається власникам зруйнованого житла

В рамках Програми, затвердженої Запорізькою міськрадою, мешканці, чиє житло зруйноване або серйозно пошкоджене, мають право на щомісячну допомогу в розмірі 10 000 грн до моменту отримання житла або сертифіката.

Крім того, у межах Комплексної програми соцзахисту населення міста Запоріжжя (2022–2024) передбачена одноразова адресна матеріальна допомога у розмірі 15 000 грн для громадян окремих категорій. Зокрема це:

особи з інвалідністю;

особи з інвалідністю з дитинства;

родини, які виховують дітей з інвалідністю;

багатодітні родини;

отримувачі житлових субсидій або пільг на оплату ЖКП, житло яких пошкоджене внаслідок обстрілів.

У відомстві наголосили, що мешканці Запоріжжя, які втратили житло, можуть звернутися до Департаменту соцзахисту населення для отримання статусу внутрішньо переміщеної особи, оформлення допомоги та тимчасового розселення за потреби.

Відповідь Запорізької міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE

Відповідь Запорізької міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE

Відповідь Запорізької міськради на запит щодо фінансування відбудови. Фото: Новини.LIVE





