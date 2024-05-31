Проблеми на українському ринку пального — експерт розповів деталі

Автозаправний пістолет. Фото: УНІАН

В Україні з 1 липня зростуть ціни на пальне. Проте найближчим часом на ринку можуть виникнути й інші проблеми.

Про те, що зміниться на ринку пального, розповів президент Асоціації операторів ринку нафтопродуктів України Леонід Косянчук в інтерв'ю "Телеграфу".

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За словами експерта, ріст цін це ще не найстрашніше.

"Так, справді, зараз уже спостерігаємо дефіцит кадрів, який спричиняє дефіцит логістики. Не вистачає не лише водіїв бензовозів, але й працівників АЗС і навіть робочих рук на виробництві", — сказав він.

Косянчук також додав, що той факт, що водії-міжнародники іноді кидають фури за кордоном і тікають, боляче б’є по економіці України.

"Бо, якщо автомобіль залишений десь в Польщі чи в Угорщині, то його ж треба якось звідти привезти. Треба взяти ще одного водія, відкрити авто, заплатити парковку або штраф, якщо парковка була не за правилами. І за це все безумовно заплатить кінцевий споживач, тобто звичайний українець", — пояснив він.

Щодо дефіциту пального, то його, за словами Косянчука, скоріш за все, не буде. А якщо і буде, то він буде ситуативним та нетривалим.

Що ще варто знати

Нагадаємо, Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав реєстр. № 11256 про збільшення акцизів на паливо на своєму засіданні 31 травня. Це рішення призведе до подорожчання пального для українських автомобілістів вже у липні.

Ми також писали, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.