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Зростання акцизів на пальне — в Раді ухвалили рішення

31 травня 2024 15:10
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор
В Україні зростуть акцизи на пальне — коли та на скільки
АЗС у Києві. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
feab1406-a52c-4330-0230-92efc3d1db00 - Ірина Шпак
Ірина Шпак
редактор

Комітет Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики підтримав реєстр. № 11256 про збільшення акцизів на паливо на своєму засіданні 31 травня. Це рішення призведе до подорожчання пального для українських автомобілістів вже у липні.

Про це розповів перший заступник керівника Комітета, нардеп від фракції "Голос" Ярослав Железняк у Telegram.

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Як зростуть ціни на пальне 

За словами нардепа, з липня ціни на пальне зростуть наступним чином: 

  • Бензин — 57,42 грн з подорожчанням на 1,5 грн щорічно до 2028 року;
  • Дизель —  55,58 грн з подорожчанням на 1,95 грн щорічно до 2028 року;
  • LPG — 32,84 грн з подорожчанням на 1,4 грн щорічно до 2028 року.
Як зростуть ціни на пальне в Україні
Як зміняться ціни на паливо в Україні з 1 липня. Джерело: t.me/yzheleznyak

Железняк також написав, що підвищення акцизів щодо скрапленого газу викликає великі питання.

"Мінфін не знає як так сталося, що в останню мить вирішили різко збільшити підняття акцизів на газ. Там аж значне підвищення", — написав він. 

Тобто замість 70 євро по директиві газ буде коштувати 277 євро за 1000 літрів.

Що ще варто знати

Нагадаємо, експерт паливного ринку та директор консалтингової компанії "А-95" Сергій Куюн розповів в ефірі Ранок.LIVE, на скільки подорожчає паливо в Україні. За його словами, інформація про те, що підвищення акцизу приведе до зростання вартості пального до 80 гривень за літр — це вкид.

Ми також писали, що в Асоціації власників малого та середнього бізнесу попереджають про негативні наслідки від підвищення акцизу на дизель та бензин. Очікується масове закриття бізнесів.

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акцизи
Ярослав Железняк
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Верховна Рада
ціни в Україні
ринок пального

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