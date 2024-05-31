Проблемы на украинском рынке горючего — эксперт рассказал детали

Автозаправочный пистолет. Фото: УНІАН

В Украине с 1 июля вырастут цены на горючее. Однако в ближайшее время на рынке могут возникнуть другие проблемы.

О том, что изменится на рынке горючего, рассказал президент Ассоциации операторов рынка нефтепродуктов Украины Леонид Косянчук в интервью "Телеграфу".

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По словам эксперта, рост цен — это еще не самое страшное.

"Да, действительно, сейчас уже наблюдаем дефицит кадров, который влечет за собой дефицит логистики. Не хватает не только водителей бензовозов, но и работников АЗС и даже рабочих рук на производстве", — сказал он.

Косянчук также добавил, что тот факт, что водители-международники иногда бросают фуры за границей и убегают, больно бьет по экономике Украины.

"Ведь если автомобиль оставлен где-то в Польше или в Венгрии, то его надо как-то оттуда привезти. Надо взять еще одного водителя, открыть авто, заплатить парковку или штраф, если парковка была не по правилам. И за это все, безусловно, заплатит конечный потребитель, то есть обычный украинец", — объяснил он.

Что касается дефицита горючего, то его, по словам Косянчука, скорее всего, не будет. А если и будет, то он будет ситуативным и непродолжительным.

Что еще стоит знать

Напомним, Комитет Верховной Рады по финансам, налоговой и таможенной политики поддержал реестр №11256 об увеличении акцизов на топливо на своем заседании 31 мая. Это решение приведет к подорожанию горючего для украинских автомобилистов уже в июле.

Мы также писали, что в Ассоциации владельцев малого и среднего бизнеса предупреждают о негативных последствиях повышения акциза на дизель и бензин. Ожидается массовое закрытие бизнесов.