Пенсії зростуть з лютого — хто може отримати більше

Гроші в руках. Фото: Трибун

У лютому 2024 року не передбачається збільшення планових виплат пенсій. Але деякі люди отримають додаткові гроші до своєї пенсії автоматично, як надбавки за вік.

Про це розповіла начальниця управління пенсійного забезпечення Головного управління Пенсійного фонду в Закарпатській області Вікторія Поляковська в етері телемарафону "Єдині новини".

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На скільки зростуть пенсії у лютому

Попри те, що підвищення планових пенсій у лютому не буде, деяким пенсіонерам автоматично нарахують додаткові виплати. Йдеться про автоматичне нарахування надбавок особам, які досягли певного віку. Зараз ці доплати такі:

для пенсіонерів віком від 70 до 74 років включно — 300 гривень;

від 75 до 79 років включно — 456 гривень;

від 80 років — 570 гривень.

За словами Поляковської, при призначенні пенсії доплата за понаднормовий стаж призначається автоматично, але людина повинна звернутися за призначенням пенсії.

"Наступні доплати, які призначаються автоматично, за якими не потрібно звертатися, якщо людина досягає 65-річного віку і має необхідний стаж: жінка — 30 років, чоловік — 35 років. Їм встановлюється доплата, якщо розмір пенсії не перевищує 40% від мінімальної заробітної плати. З 1 січня мінімальна зарплата в Україні становить 7100 грн. Якщо у 65-річної людини, яка має необхідний стаж, розмір пенсії менше, ніж 2840 грн, їй встановлюється відповідна доплата. Тобто без звернення особи", — пояснила вона.

Індексація пенсій у 2024 році

У березні 2024 року в Україні має відбутися масштабна індексація пенсійних виплат. За словами голови Мінсоцполітики Оксани Жолнович, головною метою індексації має стати "оновлення" пенсій деяким категоріям громадян, розміри пенсій яких давно не змінювалися. Їх підвищать з огляду на зростання інфляції та збільшення прожиткового мінімуму.

Точні суми підвищення зараз невідомі, але в середньому пенсія має зрости на 13%. Як приклад, у пенсіонерів, яким нараховують "голу" пенсійну виплату у розмірі 7,69 тис. гривень, доплата буде доволі солідною — близько 1 тис. гривень.

Що ще треба знати

Нагадаємо, що в Україні деякі категорії громадян можуть оформити пенсію за півтора року до досягнення пенсійного віку. Зробити це можуть люди, з якими трудовий договір було розірвано з ініціативи роботодавця через виявлення невідповідності працівника на посаді за станом здоров'я.

Ми також писали про те, що Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив інформацію про виплати для працюючих пенсіонерів — у 2023 році вони зросли на понад 800 гривень. Також ПФУ надав інформацію про регіони, де виплачують найвищі пенсії.