Пенсии вырастут с февраля — кто может получить больше

Деньги в руках. Фото: Трибун

В феврале 2024 года не предусматривается увеличение плановых выплат пенсий. Но некоторые люди получат дополнительные деньги к своей пенсии автоматически как надбавки за возраст.

Об этом рассказала начальник управления пенсионного обеспечения Главного управления Пенсионного фонда в Закарпатской области Виктория Поляковская в эфире телемарафона "Єдині новини".

Читайте также:

На сколько вырастут пенсии в феврале

Несмотря на то что повышения плановых пенсий в феврале не будет, некоторым пенсионерам автоматически начислят дополнительные выплаты. Речь идет об автоматическом начислении надбавок лицам, достигшим определенного возраста. Сейчас эти доплаты следующие:

для пенсионеров в возрасте от 70 до 74 лет включительно — 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно — 456 гривен;

от 80 лет — 570 гривен.

По словам Поляковской, при назначении пенсии доплата за сверхурочный стаж назначается автоматически, но человек должен обратиться за назначением пенсии.

Следующие доплаты, которые назначаются автоматически, за которыми не нужно обращаться, если человек достигает 65-летнего возраста и имеет необходимый стаж: женщина — 30 лет, мужчина — 35 лет. Им устанавливается доплата, если размер пенсии не превышает 40% от минимальной заработной платы. С 1 января минимальная зарплата в Украине составляет 7100 грн. Если у 65-летнего человека, имеющего необходимый стаж, размер пенсии меньше 2840 грн, ему устанавливается соответствующая доплата. То есть без обращения лица", — пояснила она.

Индексация пенсий в 2024 году

В марте 2024 года в Украине предстоит масштабная индексация пенсионных выплат. По словам главы Минсоцполитики Оксаны Жолнович, главной целью индексации должно стать "обновление" пенсий некоторым категориям граждан, размеры пенсий которых давно не двигаются. Их повысят, учитывая рост инфляции и увеличение прожиточного минимума.

Точные суммы повышения сейчас неизвестны, но в среднем пенсия должна вырасти на 13%. Как пример, у пенсионеров, которым начисляют "голую" пенсионную выплату в размере 7,69 тыс. гривен, доплата будет достаточно солидной — около 1 тыс. гривен.

Что еще нужно знать

Напомним, что в Украине некоторые категории граждан могут оформить пенсию за полтора года до достижения пенсионного возраста. Сделать это могут люди, с которыми трудовой договор был разорван по инициативе работодателя из-за выявления несоответствия работника в должности по состоянию здоровья.

Мы также писали о том, что Пенсионный фонд Украины (ПФУ) обновил информацию о выплатах для работающих пенсионеров — в 2023 году они выросли более чем на 800 гривен. Также ПФУ предоставил информацию о регионах, где выплачивают самые высокие пенсии.