Як збільшити майбутню пенсію — у ПФУ пояснили деталі

Гроші в руці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Українці можуть збільшувати розмір майбутньої пенсії. Це можна робити навіть після звільнення з роботи.

Про це повідомляє пресслужба Пенсійного Фонду України.

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Фахівці ПФУ пояснили, що добровільні внески громадян зараховуються без прив'язки до офіційної роботи.

"Ви можете сплачувати добровільні внески в системі загальнообов’язкового державного пенсійного страхування протягом самостійно визначеного періоду часу та незалежно від вашого працевлаштування. Сплата добровільного внеску в період роботи збільшить вашу заробітну плату для майбутньої пенсії", — зазначають представники Пенсійного фонду.

Тобто людина може продовужвати сплачувати добровільні внески навіть після того, як влаштується на нову роботу. Таким чином можна збільшити розмір майбутьої пенсії не лише внесками, які робить роботодавець, а й своїми.

Документи для призначення пенсії у 2024 році

У Пенсійному фонді розповіли, які документи необхідні для призначення пенсії у 2024 році. Відповідне питання регулює закон "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування". Згідно з ним, під час обчислення пенсії враховують заробіток громадянина за всі періоди страхового стажу з 1 липня 2000 року. Заробітну платню за цей період обчислюють за інформацією держреєстру застрахованих осіб.

Призначення пенсійної виплати за віком відбудеться на основі таких обов’язкових документів:

Заяви про призначення пенсії (стандартна форма, яку надають в органах Пенсійного фонду).

Паспорта громадянина України чи ID-картки.

Довідки про місце реєстрації чи проживання громадянина, офіційної довідки переселенця.

Ідентифікаційного номера.

Трудової книжки.

Довідки про зарплату за 60 місяців безперервно до 30.06.2000 (за бажанням громадянина).

Документів, що підтверджують трудовий стаж з 1 січня 2004-го (зокрема, диплома про очне навчання, військового квитка).

Документів про отримання особливого статусу (для осіб з інвалідністю, чорнобильців, військовослужбовців (якщо є).

Двох кольорових фотографій розміром 4×6 см для майбутнього пенсійного посвідчення.

Реквізитів відкритого пенсійного (соціального) рахунку у фінустанові.

Нагадаємо, що Пенсійний фонд України (ПФУ) оновив інформацію про виплати для працюючих пенсіонерів — у 2023 році вони зросли на понад 800 гривень. Також ПФУ надав інформацію про регіони, де виплачують найвищі пенсії.