Ціни на золото оновили рекорд через нові мита Трампа

Зливки золота. Фото: Рexels

Ціни на золото знову перевершили всі історичні показники, перевищивши 2950 дол. за унцію. Це сталося після того, як президент США Дональд Трамп оголосив про нові 25%-ні мита на імпорт сталі та алюмінію, посиливши побоювання щодо інфляції та можливого загострення торгової війни.

Як повідомляє Reuters, 11 лютого ціни на квітневі ф'ючерси золота на Чиказькій товарній біржі (CME) піднялися на 1,16%, досягнувши позначки 2968,5 дол. за унцію. Після короткого коригування зростання сповільнилося до 0,35%, і золото торгувалося на рівні 2944,8 дол..

Читайте також:

Золото традиційно сприймається як "тиха гавань" для інвесторів під час економічної нестабільності.

Оголошені мита Трампа, які охоплюють весь імпорт сталі та алюмінію, не тільки створили загрозу для міжнародної торгівлі, а й підняли питання про зростання виробничих витрат у США, що може призвести до інфляційного тиску.

Дінамика цін на золото. Графіка: CNBC

Чому золото дорожчає

Основні фактори, що впливають на різке зростання вартості золота:

Торгові війни. Мита можуть призвести до відповідних контрзаходів з боку Китаю та ЄС, що загострить торгові відносини між найбільшими економіками світу.

Інфляційні ризики. Дорожча сировина може призвести до підвищення споживчих цін, змушуючи інвесторів шукати захист у золоті.

Політична невизначеність. Оголошення тарифів без будь-яких винятків чи звільнень спричинило занепокоєння серед бізнесу та аналітиків.

Що кажуть експерти

Аналітики прогнозують, що найближчими днями увага ринку буде зосереджена на статистиці щодо інфляції у США. Дані про індекс споживчих цін (CPI) та індекс цін виробників (PPI), які очікуються цього тижня, можуть дати додатковий імпульс для руху золота.

Крім того, голова Федеральної резервної системи США Джером Пауелл виступить перед Конгресом, що може пролити світло на майбутню монетарну політику США. Якщо ФРС натякне на жорсткіші заходи для стримування інфляції, це може зупинити зростання золота або, навпаки, підштовхнути його ще вище.

Що відбувається з іншими дорогоцінними металами

На тлі стрибка золота срібло, навпаки, зазнало невеликого зниження. Його спотова ціна впала на 0,5%, зупинившись на рівні 31,87 дол. за унцію. Це може свідчити про зміну інвестиційних пріоритетів: інвестори шукають максимального захисту і віддають перевагу золоту як найнадійнішому активу.

Прогноз: що буде далі з ціною золота

На думку аналітиків, якщо загострення торгової війни продовжиться, золото може перевищити психологічну позначку в 3000 дол. за унцію. Водночас будь-які заяви ФРС або зниження напруги між США та торговими партнерами можуть зупинити цей ріст.

Одна річ очевидна: 2025 рік уже став рекордним для золота, і ситуація на ринку залишається вкрай нестабільною.

Нагадаємо, наприкінці січня ціни на золото злетіли до рекордних максимумів через торговельну політику Трампа, напруженість у відносинах із Китаєм та очікування даних щодо інфляції у США. Крім того, на ціни впливають побоювання щодо рецесії світової економіки, слабкий долар та попит з боку центральних банків.

Ми також розглянули ціни на золото в Україні, включаючи як офіційні ціни від Національного банку, так і вартість цього металу в ломбардах.