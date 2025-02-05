Ціна за 1 грам золота в Україні станом на 5 лютого 2025 року

Злитки золота в руці. Фото: top-channel.tv

Дубровенко Артур Редактор економічних новин

Золото — один із найдорожчих і популярних металів на планеті. Його яскравий жовтий колір асоціюється з багатством, владою та розкішшю. Висока вартість золота обумовлена ​​його рідкістю, унікальними фізичними властивостями, включаючи стійкість до корозії, а також важливу історичну роль. Крім того, в умовах економічної нестабільності золото стає надійним інструментом збереження капіталу.

Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 5 лютого.

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Цікаві факти про золото

Золото може мати зелений відтінок, якщо його сплавити зі сріблом або кадмієм. Такий метал використовується в ювелірних виробах для створення незвичайних колірних ефектів.

Золото застосовувалося у стоматології ще у давнину. Найперші свідчення його використання для пломбування зубів відносяться до 2500 до н.е. У сучасній стоматології золото також застосовується завдяки його довговічності та біосумісності.

Золото можна створити штучно в ядерних реакціях, перетворюючи інші елементи, такі як ртуть або платина, на золото. Однак цей процес вимагає величезних витрат енергії та ресурсів, що робить його економічно недоцільним.

Ціни на золото в Україні

Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:

Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 737,79 грн/грам.

Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 726,58 грн/грам.

Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 700,41 грн/грам.

Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:

333 проба: 1 232,24 грн/г рам;

375 проба: 1 387,65 грн/грам;

500 проба: 1 850,21 грн/грам;

583 проба: 2 157,34 грн/грам;

585 проба: 2 164,74 грн/грам;

750 проба: 2 775,31 грн/грам;

900 проба: 3 330,37 грн/грам;

916 проба: 3 389,58 грн/грам;

958 проба: 3 544,99 грн/грам;

999 проба: 3 696,71 грн/грам;

999,9 проба: 3 700,04 грн/грам.

Середня ціна на золото в ломбардах України:

375 проба: 1 487,80 грн/грам;

500 проба: 2 012,50 грн/грам;

583 проба: 2 367,66 грн/грам;

585 проба: 2 371,66 грн/грам;

750 проба: 3 041,16 грн/грам;

900 проба: 3 636,80 грн/грам;

916 проба: 3 698,20 грн/грам;

958 проба: 3 833,50 грн/грам;

999 проба: 3 880,25 грн/грам.

Що ще варто знати українцям

Латунь є цінним кольоровим металом. Завдяки своїм корисним властивостям її охоче приймають на переробку.

На пунктах приймання брухту також охоче приймають інші кольорові метали. У лютому ціни на мідь в Україні активно зростають.