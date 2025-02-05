Ціна за 1 грам золота в Україні станом на 5 лютого 2025 року

Нові тарифи в ломбардах України — скільки коштує золото у лютому
Золото — один із найдорожчих і популярних металів на планеті. Його яскравий жовтий колір асоціюється з багатством, владою та розкішшю. Висока вартість золота обумовлена його рідкістю, унікальними фізичними властивостями, включаючи стійкість до корозії, а також важливу історичну роль. Крім того, в умовах економічної нестабільності золото стає надійним інструментом збереження капіталу.
Новини.LIVE розповідають, скільки коштує здати 1 г золота в Україні станом на 5 лютого.
Цікаві факти про золото
Золото може мати зелений відтінок, якщо його сплавити зі сріблом або кадмієм. Такий метал використовується в ювелірних виробах для створення незвичайних колірних ефектів.
Золото застосовувалося у стоматології ще у давнину. Найперші свідчення його використання для пломбування зубів відносяться до 2500 до н.е. У сучасній стоматології золото також застосовується завдяки його довговічності та біосумісності.
Золото можна створити штучно в ядерних реакціях, перетворюючи інші елементи, такі як ртуть або платина, на золото. Однак цей процес вимагає величезних витрат енергії та ресурсів, що робить його економічно недоцільним.
Ціни на золото в Україні
Закупівельні ціни на золото від Національного банку України:
- Банківський метал (доведений до найвищих проб відповідно до світових стандартів): 3 737,79 грн/грам.
- Банківський метал, який потребує доведення його визнаними виробниками до стандартів якості: 3 726,58 грн/грам.
- Золото, яке не відповідає вимогам щодо якості банківських металів: 3 700,41 грн/грам.
Закупівельні ціни на золото у брухті від Національного банку України:
- 333 проба: 1 232,24 грн/г рам;
- 375 проба: 1 387,65 грн/грам;
- 500 проба: 1 850,21 грн/грам;
- 583 проба: 2 157,34 грн/грам;
- 585 проба: 2 164,74 грн/грам;
- 750 проба: 2 775,31 грн/грам;
- 900 проба: 3 330,37 грн/грам;
- 916 проба: 3 389,58 грн/грам;
- 958 проба: 3 544,99 грн/грам;
- 999 проба: 3 696,71 грн/грам;
- 999,9 проба: 3 700,04 грн/грам.
Середня ціна на золото в ломбардах України:
- 375 проба: 1 487,80 грн/грам;
- 500 проба: 2 012,50 грн/грам;
- 583 проба: 2 367,66 грн/грам;
- 585 проба: 2 371,66 грн/грам;
- 750 проба: 3 041,16 грн/грам;
- 900 проба: 3 636,80 грн/грам;
- 916 проба: 3 698,20 грн/грам;
- 958 проба: 3 833,50 грн/грам;
- 999 проба: 3 880,25 грн/грам.
Що ще варто знати українцям
Латунь є цінним кольоровим металом. Завдяки своїм корисним властивостям її охоче приймають на переробку.
На пунктах приймання брухту також охоче приймають інші кольорові метали. У лютому ціни на мідь в Україні активно зростають.
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