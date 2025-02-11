Цены на золото обновили рекорд из-за новых пошлин Трампа

Слитки золота. Фото: Рexels

Цены на золото снова превзошли все исторические показатели, превысив $2950 за унцию. Это произошло после того, как президент США Дональд Трамп объявил о новых 25%-ных пошлинах на импорт стали и алюминия, усилив опасения относительно инфляции и возможного обострения торговой войны.

Как сообщает Reuters, 11 февраля цены на апрельские фьючерсы золота на Чикагской товарной бирже (CME) поднялись на 1,16%, достигнув отметки $2968,5 за унцию. После короткой корректировки рост замедлился до 0,35%, и золото торговалось на уровне $2944,8.

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Объявленные пошлины Трампа, которые охватывают весь импорт стали и алюминия, не только создали угрозу для международной торговли, но и подняли вопрос о росте производственных затрат в США, что может привести к инфляционному давлению.

Динамика цен на золото. Графика: CNBC

Почему золото дорожает

Основные факторы, влияющие на резкий рост стоимости золота:

Торговые войны. Пошлины могут привести к ответным контрмерам со стороны Китая и ЕС, что обострит торговые отношения между крупнейшими экономиками мира.

Инфляционные риски. Более дорогое сырье может привести к повышению потребительских цен, заставляя инвесторов искать защиту в золоте.

Политическая неопределенность. Объявление тарифов без каких-либо исключений или увольнений вызвало беспокойство среди бизнеса и аналитиков.

Что говорят эксперты

Аналитики прогнозируют, что в ближайшие дни внимание рынка будет сосредоточено на статистике по инфляции в США. Данные об индексе потребительских цен (CPI) и индекс цен производителей (PPI), которые ожидаются на этой неделе, могут дать дополнительный импульс для движения золота.

Кроме того, председатель Федеральной резервной системы США Джером Пауэлл выступит перед Конгрессом, что может пролить свет на будущую монетарную политику США. Если ФРС намекнет на более жесткие меры для сдерживания инфляции, это может остановить рост золота или, наоборот, подтолкнуть его еще выше.

Что происходит с другими драгоценными металлами

На фоне скачка золота серебро, напротив, претерпело небольшое снижение. Его спотовая цена упала на 0,5%, остановившись на уровне $31,87 за унцию. Это может свидетельствовать о смене инвестиционных приоритетов: инвесторы ищут максимальной защиты и отдают предпочтение золоту как самому надежному активу.

Прогноз: что будет дальше с ценой золота

По мнению аналитиков, если обострение торговой войны продолжится, золото может превысить психологическую отметку в $3000 за унцию. В то же время любые заявления ФРС или снижение напряжения между США и торговыми партнерами могут остановить этот рост.

Одна вещь очевидна: 2025 год уже стал рекордным для золота, и ситуация на рынке остается крайне нестабильной.

Напомним, в конце января цены на золото взлетели до рекордных максимумов из-за торговой политики Трампа, напряженности в отношениях с Китаем и ожидания данных по инфляции в США. Кроме того, на цены влияют опасения относительно рецессии мировой экономики, слабый доллар и спрос со стороны центральных банков.

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