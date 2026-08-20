Як повернути товар продавцю без чека: перелік документів і доказів

Покупець на касі в супермаркеті. Фото: УНІАН

Більшість з нас опинялися в ситуації, коли чек після покупки десь загубився або ж його взагалі не було. Коли ж товар виявився бракованим або не підійшов, у магазині відмовилися приймати його назад без чека. На цьому багато хто просто махає рукою і забуває про свої гроші. Але за законом споживачі не повинні залежати від одного папірця. Верховний Суд підтвердив: якщо чек загубили, покупку можна довести іншими доказами.

Про це повідомляє Новини.LIVE з посиланням на адвоката Богдана Янківа.

Що може замінити чек

Закон "Про захист прав споживачів" передбачає, що факт покупки може підтверджуватися не лише касовим чи товарним чеком, а й іншими документами. Саме на це звернув увагу Верховний Суд у справі №200/13835/15-ц.

Так, жінка купила взуття, але згодом виявила в ньому недоліки. Коли вона звернулася до магазину, їй відмовили, бо не було касового чека. Покупчиня пояснювала, що розраховувалася банківською карткою і факт покупки можна підтвердити інакше.

Верховний Суд погодився з аргументом, що втрата чека не означає, що людина автоматично втрачає право доводити покупку іншими способами. Справу направили на новий розгляд. Тобто чек — це зручний доказ, але не єдина можливість підтвердити покупку.

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Що можна вимагати від продавця

Тут усе залежить від того, що сталося з товаром. Якщо товар має недоліки, закон передбачає для споживача, зокрема, можливість вимагати ремонт, зменшення ціни, заміну товару або повернення грошей — залежно від характеру недоліків і передбачених законом умов.

Якщо ж товар якісний, але просто не підійшов, для непродовольчих товарів діє правило про обмін протягом 14 днів, не рахуючи дня покупки. При цьому товар не повинен бути у використанні, має зберегти товарний вигляд, властивості, пломби та ярлики, а також потрібен розрахунковий документ або передбачений законом електронний документ.

Тому важливий нюанс: відсутність чека не скасовує право доводити факт покупки, але й не означає автоматичного повернення грошей. Потрібно виконати й інші умови, передбачені законом.

Чим підтвердити покупку

Якщо паперовий чек зник, не поспішайте здаватися. Подивіться, що залишилося після покупки.

Банківська виписка

Якщо платили карткою, у банківському застосунку можна знайти дату, час, суму операції та інформацію про продавця. Це хороший доказ, але він не завжди підтверджує, який саме товар ви купили. Якщо в магазині того дня було кілька покупок на схожу суму, однієї виписки може бути недостатньо. Тому її краще поєднати з іншими доказами.

Електронний чек

Якщо магазин надіслав чек на електронну пошту, телефон або в застосунок, він може стати повноцінним підтвердженням покупки.

Перевірте пошту, SMS, Viber та особистий кабінет магазину. Іноді чек просто "заховався" там, де його ніхто не шукає.

Гарантійний талон

Для техніки та інших гарантійних товарів це особливо корисний документ. У ньому можуть бути модель, серійний номер, дата продажу та інформація про продавця.

Накладна або інший документ

Для покупок через інтернет це може бути видаткова накладна, акт приймання-передачі, підтвердження замовлення чи інший документ, який супроводжував покупку.

Пакування, листування та інші докази

Допомогти можуть навіть на перший погляд незначні речі:

упаковка зі штрихкодом або позначенням магазину;

листування з продавцем;

SMS про замовлення чи доставку;

інформація з особистого кабінету;

бонусна картка, за якою нарахували бали;

дані про кешбек;

фотографії чи відео з магазину;

свідчення людей, які були з вами під час покупки.

Окремо кожен такий доказ може бути недостатнім. Але разом вони можуть переконливо підтвердити, де, коли і що саме ви купували.

Чи допоможе дублікат втраченого чека

Тут є важливе уточнення. На перший погляд здається. що якщо чек зберігається в системі магазину — значить, продавець просто має його ще раз роздрукувати. Але ДПС роз'яснює, що законодавство не передбачає створення дубліката втраченого фіскального чека функціями РРО або ПРРО. Тому вимагати саме дублікат фіскального чека не варто.

Але це не означає, що інформацію про покупку неможливо знайти. Наприклад, для чеків, сформованих ПРРО, ДПС має сервіс "Пошук фіскального чека" в Електронному кабінеті. Крім того, продавець за вимогою покупця має надавати розрахунковий документ у паперовій або електронній формі відповідно до вимог законодавства.

Чому однієї банківської виписки іноді замало

Уявімо ситуацію: ви купили куртку за 3000 гривень і заплатили карткою. У банківській виписці видно: 3000 гривень пішли конкретному магазину. Але продавець може запитати, звідки ви знаєте, що це була саме куртка, а не інша покупка.

Тому найкраще працює сукупність доказів. Наприклад, виписка з банку, гарантійний талон або накладна. і на додачу упаковка з маркуванням магазину.

Що робити, якщо чек загубився

Не потрібно одразу готуватися до суду. Почніть із простого:

Перевірте електронну пошту, SMS та застосунок магазину. Можливо, чек зберігся в електронному вигляді. Знайдіть оплату в банківському застосунку. Запишіть дату, час, суму та назву продавця. Перевірте сервіс ДПС "Пошук фіскального чека", якщо покупка проводилася через ПРРО. Зберіть усе, що залишилося від покупки: гарантійний талон, накладну, упаковку, листування, дані про бонуси чи кешбек. Зверніться до продавця письмово, якщо товар потрібно повернути, обміняти або віддати на гарантійний ремонт. Якщо продавець відмовляє лише зі словами "немає чека — нічого не зробимо", не сприймайте це як остаточну відповідь. Позиція Верховного Суду дозволяє доводити факт покупки іншими належними доказами.

Раніше Новини.LIVE писали, що банківський чек після зняття готівки краще не залишати біля банкомата та не викидати у відкритий смітник. Квитанція може містити залишок коштів, частину реквізитів рахунку та дані про операцію, які здатні стати додатковою інформацією для шахраїв.

Також Новини.LIVE розповідали, що робити, якщо продавець після оплати відмовляється видати касовий чек і пояснює це технічним збоєм. Особливо небезпечно це під час онлайн-покупок, адже без підтвердження розрахунку повернути товар або довести факт оплати може бути значно складніше.