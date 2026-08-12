Знижки в Ощадбанку: власники яких карток отримають до 500 грн

Людина тримає картку, гроші та банківське відділення. Ощадбанк, Новини.LIVE. Коллаж: Новини.LIVE

Ксенія Симонова Редактор економічних новин

Деякі клієнти держфінустанови "Ощадбанк" мають можливість взяти участь у програмі з надання знижок до 50% за оплату послуг з перевезення. Отримати винагороди можна власникам деяких карток у разі дотримання кількох умов до 31 грудня 2026 року.

Про те, як отримати знижки від банку, розповідає портал Новини.LIVE.

Кому Ощадбанк гарантує знижки до 50%

За інформацією фінустанови, йдеться про нову програму Ощадбанку та міжнародної платіжної системи Visa, що передбачає надання клієнтам 50% знижки на поїздки до або з визначених аеропортів і залізничних вокзалів у мобільному застосунку Bolt.

Скористатися знижкою можна за умови оплати відповідної поїздки активною карткою Visa Infinite від Ощадбанку, доданою до застосунку партнера програми.

Згідно з правилами, передбачається надання максимальної суми знижки до 10 євро (або еквівалент у місцевій валюті, зокрема близько 500 грн) за одну поїздку.

Власники картки Infinite зможуть отримати чотири поїздки зі знижкою упродовж одного календарного місяця.

Такі умови поширюються на поїздки в таксі Bolt до або з визначених аеропортів та залізничних вокзалів:

Польщі — Варшава, Краків, Гданськ, Гдиня, Вроцлав, Познань, Холм, Лодзь, Люблін, Катовіце;

Чехії — Прага, Брно, Пльзень, Острава, Чеське Будейовіце, Ліберець, Оломоуць, Пардубіце;

Словаччині — Братислава, Кошице, Банська Бистриця, Пряшів, Нітра, Трнава, Жиліна, Тренчин;

Румунії — Бухарест, Клуж-Напока, Сучава, Ясси, Сібіу, Тімішоара, Крайова, Брашов, Констанца, Пітешті, Плоєшті.

Як клієнтам Ощадбанку отримати знижку на поїздку

Громадяни, які бажають взяти участь в акційній програмі, повинні виконати кілька умов. Якщо учасники дотримаються правил програми, то знижка одразу відобразиться на рахунку. А саме потрібно:

Мати активну картку Visa Infinite від Ощадбанку; Здійснити оплату відповідної поїздки активною карткою; Розрахунок потрібно здійснювати у мобільному застосунку Bolt.

"Знижка в застосунках застосовується автоматично. Окрема реєстрація або промокод не потрібні. Важливо: перевага надається лише за умови оплати відповідної поїздки активною карткою Visa Infinite від Ощаду, доданою до застосунку партнера", — пояснюють у банку.

Водночас перелік міст, аеропортів і залізничних вокзалів, а також умови надання відповідної знижки можуть змінюватись. Перед тим, як скористатись пропозицією, у фінустанові рекомендують перевіряти актуальну інформацію у застосунку та в правилах програми.

Відповідна акція діятиме до 31 грудня 2026 року включно або до дати вичерпання передбаченого програмою бюджету.

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