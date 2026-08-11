В Ощадбанку пояснили, що робити із застарілими доларами: три варіанти

Відділення Ощадбанку, долари. Фото: Новини.LIVE, Ощадбанк. Коллаж: Новини.LIVE

У держфінустанові "Ощадбанк" розповіли, як правильно вчинити клієнтам з купюрами американської валюти старих зразків, які перебувають в обігу, однак є острах, що їх не приймуть чи відмовлять в обміні. Там пояснили, що існують легальні способи позбутися старих банкнот, зокрема, шляхом зарахування на валютний депозит чи на картку.

Про те, як правильно це зробити, розповідають Новини.LIVE.

Як клієнтам Ощадбанку діяти з доларами старих зразків

За інформацією банку, всі купюри доларів старого зразка, випущені з 1914 року, вважаються повноцінним платіжним засобом, вони відтоді не втратили своєї вартості. За нормами Національного банку України (НБУ), обмін такої валюти повинен здійснюватися без відмови.

Проте, якщо клієнти мають острах, що старі долари не приймуть чи відмовлять в обміні, то є три варіанти їх використання:

Поклавши на валютний депозит — такий підхід дасть змогу збільшити заощадження, а в підсумку отримати нові банкноти;

Витративши за межами країни — в європейських країнах та Сполучених Штатах скрізь приймають "старі" долари;

Поповнивши власну валютну картку — йдеться про поповнення в касі банку свого рахунку і використання картки для онлайн-платежів або оплати за межами країни.

Як зарахувати стару готівку на депозит чи на картку в Ощадбанку

У банку пояснюють, що покласти готівкову американську валюту на депозит чи карту Ощадбанку можна за стандартною процедурою, однак є певні особливості:

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Клієнт повинен прийти до відділення фінустанови; Працівникові банку у касі потрібно повідомити про намір відкрити вклад у валюті/поповнити депозит за наявності; Касир має перевірити банкноти на детекторі; У разі підтвердження справжності — зарахувати суму за курсом 1:1.

У фінустанові зауважують, що комісії за вік купюр не передбачені.

Також, згідно з інструкцією НБУ, фінустанова не має права фільтрувати купюри під час поповнення безготівкового клієнтського рахунку.

Також там наголосили, що важливим фактором під час операцій з валютою є не те, до якого року вона дійсна, а ступінь зношеності банкнот.

Визнаються значно пошкодженими купюри:

сильно обгорілі;

навпіл розірвані;

зі значною кількістю написів.

Якщо американську валюту було визнано значно пошкодженою, то її можуть прийняти лише через інкасо. Працівники банку мають відправити купюру до банку-емітента США для здійснення заміни.

Комісія за відповідну операцію становить 10–30% від номінальної вартості, а термін очікування заміни може тривати до одного року.

Раніше Новини.LIVE розповідали, що в Ощадбанку передбачені певні правила опрацювання переказів. Оскільки термін більш тривалий, аніж в інших банках, через це можуть виникати певні труднощі. За таких умов на рахунку може виникнути кредитний борг під час здійснення фіноперацій.

Ще Новини.LIVE писали, що в Ощадбанку діє програма, що дає можливість отримати кешбек від 20% до 40%. Такі компенсації можуть надати під час оплати підписки на сервіси Netflix, YouTube та ChatGPT Plus. Важливо лише викристовувати картки платіжної системи Mastercard. Акція діятиме до 31 жовтня 2026 року.