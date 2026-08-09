В Ощадбанку попередили про терміни обробки платежів: що необхідно знати

Смартфон у руках, відділення банку. Фото: Новини.LIVE, Pexels. Колаж: Новини.LIVE

У державному "Ощадбанку" діють особливі правила опрацювання грошових переказів у 2026 році. Термін більш тривалий, аніж в інших українських установах, а тому можуть виникати певні труднощі з оперуванням коштами.

Про це йдеться у повідомленні на сторінці банку у соцмережі Facebook, передають Новини.LIVE.

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Ускладнена процедура обробки платежів Ощадбанку

Як повідомив один з клієнтів, на рахунку в Ощадбанку може виникати кредитна заборгованість під час здійснення фінансових операцій.

Причиною відповідних труднощів є тривалий процес опрацювання грошових переказів.

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За словами клієнта, кошти, надіслані на рахунок, можуть висвічуватися у мобільному застосунку "Ощад24", тоді як насправді можуть перебувати тривалий час в обробці. Не знаючи цього, є загроза скористатися незарахованою сумою, яка автоматично стане боргом на кредитній картці.

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"Більше години чекаю на зарахування тисячі гривень. Перший раз з таким стикаюся, в операціях гроші є, на картку ще не прийшли...", — йдеться у повідомленні ще одного клієнта.

Правила зарахування коштів в Ощадбанку

За інформацією банку, термін обробки фінансових операцій за рахунками в Ощадбанку становлять від двох годин до трьох банківських діб. В основному кошти зараховуються не одразу, а через кілька днів. Йдеться про внутрішні затверджені правила фінустанови.

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Через це клієнтам радять просто перевіряти статус відповідних операцій або у мобільному застосунку або на порталі "Ощад/24". Для цього необхідно виконати такі дії:

зайти у застосунок;

обрати опцію "Одержати квитанцію".

У банку пояснили, що в разі наявності повідомлення "в обробці", гроші в жодному разі не можна чіпати, інакше спишуться кредитні кошти. Необхідно зачекати, доки не зникне такий статус операції.

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Раніше Новини.LIVE розповідали про те, які проблеми можуть чекати під час оформлення "єОселі" в Ощадбанку. Через затягнення термінів перевірки документів можна втратити можливість придбати об'єкт нерухомості. Також будуть втрачені кошти. Таке може трапитися, якщо квартира купується за попереднім договором із чітко визначеними термінами дії.

Також Новини.LIVE писали, які операції найчастіше можуть потрапляти під дію фінансового моніторингу в Ощадбанку. За законом, під перевірку можуть потрапляти фіноперації, що перевищують суму 400 000 грн. У банку оприлюднили всі можливі причини блокування коштів після переказів.