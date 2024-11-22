Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
en ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Знижки на техніку — хто не отримає компенсацію від Ощадбанку arrow

Знижки на техніку — хто не отримає компенсацію від Ощадбанку

22 листопада 2024 06:01
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор
Підтримка українського — кому Ощадбанк компенсує частину вартості вітчизняної техніки
Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов
Ірина Шпак - редактор
Ірина Шпак
редактор

Державний Ощадбанк підписав меморандум із Міністерством економіки, ставши учасником програми, яка передбачає компенсацію 15% вартості техніки та обладнання, виготовлених в Україні. Проте не всі мають право на таку допомогу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

Читайте також:

Детальніше про програму

"За попередніми підрахунками завдяки новій програмі 2000 українських підприємств зможуть оновити обладнання, придбавши техніку у вітчизняних виробників. І це збільшення обсягів виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші до бюджету тощо", — прокоментувала долучення до програми членкиня правління Ощадбанку Наталія Буткова-Вітвицька.

Згідно з умовами програми, покупці мають можливість отримати компенсацію у розмірі 15% (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціалізованого обладнання українського виробництва, яке входить до затвердженого переліку.

"Техніка та обладнання, під час купівлі яких покупець отримає компенсацію, не можуть упродовж трьох років перепродаватися, інакше покупець має повернути державі кошти та буде позбавлений можливості отримувати компенсацію упродовж наступних трьох років", — йдеться у пресрелізі.

Хто не має права на компенсацію

Відповідно до вимог програми, компенсація не надається підприємствам, які перебувають у стані банкрутства, підпадають під санкції, пов’язані з Росією чи Білоруссю, мають податковий борг, прострочений більше ніж на шість місяців, або здійснюють діяльність у зонах активних бойових дій.

Як зазначено в умовах програми, заявки на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, розглядатимуться ще цього року, за умови їх подання до 5 грудня. Натомість компенсація за техніку, придбану після 1 грудня, буде нарахована вже у 2025 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку запроваджено процедуру відеоідентифікації для внутрішньо переміщених осіб, чиї рахунки зазнали обмежень. Для відновлення повного доступу до коштів переселенцям слід дотримуватися встановленого алгоритму дій.

Ми також писали, що в Ощадбанку дали поради, як діяти у разі ненадходжень компенсацій за програмою "Національний кешбек". Таке може статися з кількох причин.

Мінекономіки Ощадбанк гроші компенсація платформа "Зроблено в Україні"

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

Термінова новина

06:27 РФ атакувала "шахедом" житловий мікрорайон Сум — що відомо

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:15 Гідна пенсія — як забезпечити собі високі виплати

06:01 Знижки на техніку — хто не отримає компенсацію від Ощадбанку

05:45 Росія атакувала Суми — загинули люди

05:33 У Сумах було чути звуки вибухів — що відомо

05:30 До 243 тис. грн — за яку знищену техніку доплачують ЗСУ

06:40 Ціни на чормет — скільки коштує брухт наприкінці листопада

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

06:30 Соняшник продовжує падати в ціні — скільки коштує 1 тонна зерна

06:30 Ця інформація під табу — що не мають права питати в ТЦК

Термінова новина

06:27 РФ атакувала "шахедом" житловий мікрорайон Сум — що відомо

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

06:15 Гідна пенсія — як забезпечити собі високі виплати

06:01 Знижки на техніку — хто не отримає компенсацію від Ощадбанку

05:45 Росія атакувала Суми — загинули люди

05:33 У Сумах було чути звуки вибухів — що відомо

05:30 До 243 тис. грн — за яку знищену техніку доплачують ЗСУ

06:33 Одесити в українських революціях — як творили нову історію

21 листопада 2024

06:40 Золото почало дешевшати — ціни в ломбардах у листопаді

20 листопада 2024

06:40 Ціни на латунь зростають — вартість 1 кг брухту у листопаді

06:30 В Україні знову впали ціни на сою — вартість зернових у листопаді

19 листопада 2024

23:01 1000 днів війни — скільки території України окуповано та що далі

Новина з фото

22:27 1000 днів великої війни з РФ — ціна для України та прогнози

21:37 Криваві гроші — як РФ могла б витратити кошти замість війни

Ексклюзив

21:17 Львів 1000 днів у війні — цифри і факти допомоги Україні

20:03 Вижити попри все — як змінилися одесити за час війни

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Новина з відео

20:01 Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

23:48 Гончаренко пояснив, чи будуть переговори між Україною та Росією

Text

20:49 Міноборони запускає реформу ТЦК, — ефір Остаповець_LIVE

Text

19:48 Гончаренко оцінив ймовірність завдання ядерного удару Росією

Text

17:56 Що відомо про удар новою ракетою по Україні — ефір Вечір.LIVE

Text

16:12 Чому для ППО важко збити російську ракету Рубіж — думка експерта

Як змінилися ціни на життя під час війни - 80x80

Як змінилися ціни на життя під час війни

Text

13:32 Нардеп Фріс пояснив функціонал військового омбудсмена

Text

13:08 Удар 50-тонною ракетою по Дніпру — ефір День.LIVE

Text

11:01 Нардеп сказав, чи зможуть аспіранти-заочники отримати відстрочку

Text

08:00 Наказ Трампа зупинить Путіна — ефір Ранок.LIVE

Text

00:04 США могли знати про можливі удари по посольствах, — нардеп

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

20:01 Цього фрукта не повинно бути на новорічному столі на рік Змії

10:33 Чи можна забирати повалені дерева в лісі на дрова

00:30 Це секрет — яку інформацію не треба надавати ТЦК на вимогу

18 листопада 2024

15:40 Що для водіїв означає новий знак — білі кола на дорозі

8 листопада 2024

08:38 "Тисяча Зеленського" — як отримати гроші пенсіонерам

11 листопада 2024

20:00 Що обов'язково має бути на новорічному столі на рік Змії 2025

9 листопада 2024

18:12 Голова МСЕК Крупа пояснила, чому в її будинку було стільки грошей

11 листопада 2024

00:30 Перевірки ТЦК у закладах можуть почастішати — що на це вказує

08:13 Шовковського можуть звільнити — хто очолить Динамо

21 листопада 2024

10:10РФ випустила по Дніпру міжконтинентальну балістичну ракету