Підтримка українського — кому Ощадбанк компенсує частину вартості вітчизняної техніки

Відділення Ощадбанку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Державний Ощадбанк підписав меморандум із Міністерством економіки, ставши учасником програми, яка передбачає компенсацію 15% вартості техніки та обладнання, виготовлених в Україні. Проте не всі мають право на таку допомогу.

Про це повідомляє пресслужба банку.

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Детальніше про програму

"За попередніми підрахунками завдяки новій програмі 2000 українських підприємств зможуть оновити обладнання, придбавши техніку у вітчизняних виробників. І це збільшення обсягів виробництва, стабільна економіка, нові робочі місця, гроші до бюджету тощо", — прокоментувала долучення до програми членкиня правління Ощадбанку Наталія Буткова-Вітвицька.

Згідно з умовами програми, покупці мають можливість отримати компенсацію у розмірі 15% (без урахування ПДВ) за придбання енергетичного, будівельного, колісного та спеціалізованого обладнання українського виробництва, яке входить до затвердженого переліку.

"Техніка та обладнання, під час купівлі яких покупець отримає компенсацію, не можуть упродовж трьох років перепродаватися, інакше покупець має повернути державі кошти та буде позбавлений можливості отримувати компенсацію упродовж наступних трьох років", — йдеться у пресрелізі.

Хто не має права на компенсацію

Відповідно до вимог програми, компенсація не надається підприємствам, які перебувають у стані банкрутства, підпадають під санкції, пов’язані з Росією чи Білоруссю, мають податковий борг, прострочений більше ніж на шість місяців, або здійснюють діяльність у зонах активних бойових дій.

Як зазначено в умовах програми, заявки на товари, придбані до 1 грудня 2024 року, розглядатимуться ще цього року, за умови їх подання до 5 грудня. Натомість компенсація за техніку, придбану після 1 грудня, буде нарахована вже у 2025 році.

Що ще варто знати

Нагадаємо, в Ощадбанку запроваджено процедуру відеоідентифікації для внутрішньо переміщених осіб, чиї рахунки зазнали обмежень. Для відновлення повного доступу до коштів переселенцям слід дотримуватися встановленого алгоритму дій.

Ми також писали, що в Ощадбанку дали поради, як діяти у разі ненадходжень компенсацій за програмою "Національний кешбек". Таке може статися з кількох причин.