Поддержка украинского — кому Ощадбанк компенсирует часть стоимости отечественной техники

Скидки на технику — кто не получит компенсацию от Ощадбанка
Государственный Ощадбанк подписал меморандум с Министерством экономики, став участником программы, предусматривающей компенсацию 15% стоимости техники и оборудования, произведенных в Украине. Однако не все имеют право на такую помощь.
Об этом сообщает прессслужба банка.
Подробнее о программе
"По предварительным подсчетам благодаря новой программе 2000 украинских предприятий смогут обновить оборудование, приобретя технику у отечественных производителей. И это увеличение объемов производства, стабильная экономика, новые рабочие места, деньги в бюджет и т.д.", — прокомментировала присоединение к программе член правления Ощадбанка Наталья Буткова- Витвицкая.
Согласно условиям программы, покупатели могут получить компенсацию в размере 15% (без учета НДС) за приобретение энергетического, строительного, колесного и специализированного оборудования украинского производства, которое входит в утвержденный перечень.
"Техника и оборудование, при покупке которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться, иначе покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет", — говорится в пресс-релизе.
Кто не имеет права на компенсацию
Согласно требованиям программы, компенсация не предоставляется предприятиям, находящимся в банкротстве, подпадают под санкции, связанные с Россией или Беларусью, имеют налоговый долг, просроченный более чем на шесть месяцев, или осуществляют деятельность в зонах активных боевых действий.
Как отмечено в условиях программы, заявки на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, будут рассматриваться еще в этом году, при условии их подачи до 5 декабря. Компенсация за технику, приобретенную после 1 декабря, будет начислена уже в 2025 году.
Что еще стоит знать
Напомним, в Ощадбанке введена процедура видеоидентификации для внутренне перемещенных лиц, чьи счета подверглись ограничениям. Для восстановления полного доступа к средствам переселенцам следует соблюдать установленный алгоритм действий.
Мы также писали, что в Ощадбанке дали советы, как действовать в случае непоступлений компенсаций по программе "Национальный Кэшбэк". Такое может произойти по нескольким причинам.
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