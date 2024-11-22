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Скидки на технику — кто не получит компенсацию от Ощадбанка

22 ноября 2024 06:01
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор
Поддержка украинского — кому Ощадбанк компенсирует часть стоимости отечественной техники
Отделение Ощадбанка. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ирина Шпак - редактор
Ирина Шпак
редактор

Государственный Ощадбанк подписал меморандум с Министерством экономики, став участником программы, предусматривающей компенсацию 15% стоимости техники и оборудования, произведенных в Украине. Однако не все имеют право на такую помощь.

Об этом сообщает прессслужба банка.

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Подробнее о программе

"По предварительным подсчетам благодаря новой программе 2000 украинских предприятий смогут обновить оборудование, приобретя технику у отечественных производителей. И это увеличение объемов производства, стабильная экономика, новые рабочие места, деньги в бюджет и т.д.", — прокомментировала присоединение к программе член правления Ощадбанка Наталья Буткова- Витвицкая.

Согласно условиям программы, покупатели могут получить компенсацию в размере 15% (без учета НДС) за приобретение энергетического, строительного, колесного и специализированного оборудования украинского производства, которое входит в утвержденный перечень.

"Техника и оборудование, при покупке которых покупатель получит компенсацию, не могут в течение трех лет перепродаваться, иначе покупатель должен вернуть государству средства и будет лишен возможности получать компенсацию в течение следующих трех лет", — говорится в пресс-релизе.

Кто не имеет права на компенсацию

Согласно требованиям программы, компенсация не предоставляется предприятиям, находящимся в банкротстве, подпадают под санкции, связанные с Россией или Беларусью, имеют налоговый долг, просроченный более чем на шесть месяцев, или осуществляют деятельность в зонах активных боевых действий.

Как отмечено в условиях программы, заявки на товары, приобретенные до 1 декабря 2024 года, будут рассматриваться еще в этом году, при условии их подачи до 5 декабря. Компенсация за технику, приобретенную после 1 декабря, будет начислена уже в 2025 году.

Что еще стоит знать

Напомним, в Ощадбанке введена процедура видеоидентификации для внутренне перемещенных лиц, чьи счета подверглись ограничениям. Для восстановления полного доступа к средствам переселенцам следует соблюдать установленный алгоритм действий.

Мы также писали, что в Ощадбанке дали советы, как действовать в случае непоступлений компенсаций по программе "Национальный Кэшбэк". Такое может произойти по нескольким причинам.

Минэкономики Ощадбанк деньги компенсация платформа "Зроблено в Україні"

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