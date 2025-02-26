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Скидки на электроэнергию — сколько должны платить УБД

26 февраля 2025 08:50
Ксения Симонова - Редактор
Льготы для УБД — какую скидку дают на электроэнергию
Квитанции и деньги. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов
Ксения Симонова - Редактор

В Украине участники боевых действий (УБД) могут пользоваться рядом льгот, которые гарантирует государство. Одной из них является скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.

Такое право предусмотрено законом 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".

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Подробнее о льготах для УБД

Размер стандартного тарифа на электрическую энергию для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч. 

В частности, те, у кого есть официальный статус участника боевых действий, будут платить только 25% за коммунальные услуги, ведь размер льготы составляет 75% в пределах установленных норм.

В то же время УБД, которые имеют инвалидность, получат право на скидку в 100% на услуги ЖКХ, в частности на электрическую энергию.

На какие еще услуги ЖКХ распространяется льгота и кто может платить меньше

Также скидка распространяется на:

  • услугу по управлению многоквартирным домом;
  • услугу по поставке и распределению газа, по снабжению горячей водой, теплоснабжению;
  • водоснабжение и водоотведение;
  • вывоз бытовых отходов.

Кроме того, оформить льготу на коммунальные услуги могут:

  • участники войны — в 50% скидки.
  • члены семей погибших — в 50% скидки.

Куда обратиться и как оформить льготы

УБД должны обратиться в органы Пенсионного Фонда, подав заявление лично в любом из сервисных центров фонда или отправив по почте.

Заявление с документами можно подать:

  • в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов соответствующих громад/военных администраций;
  • в Центры предоставления административных услуг.

Среди необходимых документов для оформления льготы:

  • паспорт гражданина;
  • документ, где подтверждается право на льготу (удостоверение УБД);
  • идентификационный код.

Напомним, в некоторых украинских городах могут вырасти тарифы на водоснабжение в марте. НКРЭКУ советует сохранить тарифы без изменений в ближайшие месяцы, однако местные власти небольших городов наделены правом по своему усмотрению устанавливать цены.

Ранее мы рассказывали, что цены на газ для населения с 1 марта текущего года не изменятся, ведь во время военного положения действует мораторий на рост стоимости. Однако некоторые заплатят больше из-за третьей платежки в следующем месяце.

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