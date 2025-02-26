Льготы для УБД — какую скидку дают на электроэнергию

Скидки на электроэнергию — сколько должны платить УБД
В Украине участники боевых действий (УБД) могут пользоваться рядом льгот, которые гарантирует государство. Одной из них является скидка на оплату жилищно-коммунальных услуг.
Такое право предусмотрено законом 3551-XII "О статусе ветеранов войны, гарантиях их социальной защиты".
Подробнее о льготах для УБД
Размер стандартного тарифа на электрическую энергию для населения составляет 4,32 грн за 1 кВт-ч.
В частности, те, у кого есть официальный статус участника боевых действий, будут платить только 25% за коммунальные услуги, ведь размер льготы составляет 75% в пределах установленных норм.
В то же время УБД, которые имеют инвалидность, получат право на скидку в 100% на услуги ЖКХ, в частности на электрическую энергию.
На какие еще услуги ЖКХ распространяется льгота и кто может платить меньше
Также скидка распространяется на:
- услугу по управлению многоквартирным домом;
- услугу по поставке и распределению газа, по снабжению горячей водой, теплоснабжению;
- водоснабжение и водоотведение;
- вывоз бытовых отходов.
Кроме того, оформить льготу на коммунальные услуги могут:
- участники войны — в 50% скидки.
- члены семей погибших — в 50% скидки.
Куда обратиться и как оформить льготы
УБД должны обратиться в органы Пенсионного Фонда, подав заявление лично в любом из сервисных центров фонда или отправив по почте.
Заявление с документами можно подать:
- в исполнительные органы сельских, поселковых, городских советов соответствующих громад/военных администраций;
- в Центры предоставления административных услуг.
Среди необходимых документов для оформления льготы:
- паспорт гражданина;
- документ, где подтверждается право на льготу (удостоверение УБД);
- идентификационный код.
Напомним, в некоторых украинских городах могут вырасти тарифы на водоснабжение в марте. НКРЭКУ советует сохранить тарифы без изменений в ближайшие месяцы, однако местные власти небольших городов наделены правом по своему усмотрению устанавливать цены.
Ранее мы рассказывали, что цены на газ для населения с 1 марта текущего года не изменятся, ведь во время военного положения действует мораторий на рост стоимости. Однако некоторые заплатят больше из-за третьей платежки в следующем месяце.
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