Автоцивілка в Україні — для кого вона буде безкоштовною з 2025 року

З 2025 року держава компенсує ветеранам та людям з інвалідністю внаслідок війни 50% вартості автоцивілки. Відповідну норму у Законі України "Про основні засади державної ветеранської політики" підтримала Верховна Рада.

Про це йдеться на сайті Міністерства у справах ветеранів.

Скільки коштуватиме автоцивілка для ветеранів

Як зазначається у повідомленні, з січня 2025 року учасники бойових дій (УБД) та українці, які мають інвалідність через війну, якщо особисто керують власним автомобілем, зможуть оформити автоцивілку з компенсацією на 100%. Так, 50 % оплачує страхова компанія, а інші 50 % — держава. Тобто за поліс громадяни фактично не платитимуть, якщо:

об'єм двигуна їхнього — до 2,5 тис. куб. см, або ж машина обладнана електродвигуном до 100 кВт;

керує автомобілем лише власник або інша особа, в якої теж є право на знижку;

автобіль не буде засобом для заробітку (власник не перевозитиме пасажирів або вантажі).

"Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни, які з 1 січня 2025 року вже придбали автоцивілку, отримають компенсацію 50% вартості полісу", — йдеться у повідомленні.

Як отримати компенсацію

Держава визначилася з умовами надання компенсації ветеранам та українцям з інвалідності внаслідок війни. Це:

автомобілем має володіти особа, що має право на пільгу;

транспорт не може використовуватись для комерційних перевезень;

компенсація надається лише на одну машину;

авто може користуватися лише пільговик або інша особа, яка має відповідний статус.

При цьому пільгу скасують, якщо людина дасть керувати автомобілем іншій особі або ж подасть неправдиві дані під час оформлення компенсації.

Нагадаємо, що водіїв в Україні штрафують за відсутність автоцивілки. Відомо, скільки доведеться заплатити у 2025 році. Дізнавайтесь також, як уряд хоче змінити систему соціальних виплат та що це означає для українців.