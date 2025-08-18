Гроші при народженні дитини та пенсії збільшать - заява уряду

Юлія Свириденко. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов

Прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила на необхідності перегляду системи соцвиплат, зокрема, підвищення базової пенсії. Також вона повідомила про збільшену допомогу при народженні дитини для деяких сімей.

Про це очільниця уряду повідомила під час презентації Програми дій уряду, передає кореспондентка Новини.LIVE.

Реклама

Читайте також:

Плани уряду щодо соцвиплат на 2025 та 2026 роки

Держава, за словами Свириденко, планує виділення 25 млрд грн у 2025 році та 50 млрд грн у 2026-му на розвиток прифронтових регіонів.

"Ми запланували компенсації за зруйноване житло, зміни в пенсійній системі та наданні соціальних послуг. Також очікуємо, що 180 тисяч родин отримають підвищену допомогу при народженні дитини, а також 100 тисяч родин з дітьми до трьох років охопить програма єЯсла та єСадок до 2026 року", — йдеться в повідомленні.

Уряд також працює над підвищенням зарплат для вчителів та лікарів на цих територіях.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, як отримати від держави виплати у розмірі до 800 тис. грн для осіб з інвалідністю.

Також у серпні українцям доступна можливість взяти участь у програмі допомоги за підтримки гуманітарного фонду для України. Виплати нададуть громадянам із сільської місцевості.