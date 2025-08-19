Гроші за роботу для УБД — яку компенсацію можуть отримати роботодавці у 2025 році

Посвідчення учасника бойових дій. Фото: УНІАН

Українському бізнесу у 2025 році за працевлаштування безробітних ветеранів російсько-української війни, держава надає грошову компенсацію. Наприклад, їм виплачують 50% фактичних витрат на оплату праці учасників війни.

Скільки платять підприємцям

Цього року, як зазначають у Дніпропетровському обласному центрі зайнятості, роботодавці щомісяця зможуть отримувати до 8 тисяч гривень.

"Загальна тривалість виплати складає шість місяців протягом року", — зауважили у Дніпропетровському обласному центрі зайнятості.

Як отримати компенсацію

Компенсація стає доступною після того, як роботодавець пропонує роботу учаснику бойових дій (УБД) з-поміж зареєстрованих безробітних. Термін працевлаштування має бути не менше, ніж один рік. Заяву для отримання компенсації можна подати в один із зазначених способів:

особисто до центру зайнятості, розташованого за місцем провадження діяльності роботодавця;

через електронний кабінет роботодавця з електронним підписом.

Роботодавець зможе отримати компенсацію, якщо не матиме заборгованостей:

зі сплати єдиного внеску;

зарплати;

страхових внесків на загальнообов'язкове державне пенсійне страхування

перед державним (місцевим) бюджетом понад шість місяців;

якщо роботодавець не перебуває на стадії ліквідації та не банкрут.

Про що ще важливо знати

Нагадаємо, що для учасників бойових дій, які захочуть влаштуватися на державну службу, планують скасувати вимоги щодо обов’язкової співбесіди та володіння іноземною мовою. Відповідна ініціатива була схвалена парламентським комітетом з питань соціальної політики у серпні. Тепер її має затвердити Верховна Рада.

