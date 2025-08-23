Видео
Скидка на автогражданку — кто не будет переплачивать с 2025 года

Скидка на автогражданку — кто не будет переплачивать с 2025 года

Дата публикации 23 августа 2025 19:45
Автогражданка в Украине — для кого она будет бесплатной с 2025 года
Водитель садится в авто. Фото: УНИАН

С 2025 года государство компенсирует ветеранам и людям с инвалидностью вследствие войны 50% стоимости автогражданки. Соответствующую норму в Законе Украины "Об основных принципах государственной ветеранской политики" поддержала Верховная Рада.

Об этом говорится на сайте Министерства по делам ветеранов.

Читайте также:

Сколько будет стоить автогражданка для ветеранов

Как отмечается в сообщении, с января 2025 года участники боевых действий (УБД) и украинцы с инвалидностью из-за войны, если лично управляют собственным автомобилем, смогут оформить автогражданку с компенсацией на 100%. Так, 50 % оплачивает страховая компания, а остальные 50 % — государство. То есть за полис граждане фактически не будут платить, если:

  • объем двигателя их — до 2,5 тыс. куб. см, или же машина оборудована электродвигателем до 100 кВт;
  • управляет автомобилем только владелец или другой человек, у которого тоже есть право на скидку;
  • автобиль не будет средством для заработка (владелец не будет перевозить пассажиров или грузы).

"Участники боевых действий и люди с инвалидностью вследствие войны, которые с 1 января 2025 года уже приобрели автогражданку, получат компенсацию 50% стоимости полиса", — говорится в сообщении.

Как получить компенсацию

Государство определилось с условиями предоставления компенсации ветеранам и украинцам с инвалидностью вследствие войны. Это:

  • автомобилем должен владеть человек с правом на льготу;
  • транспорт не может использоваться для коммерческих перевозок;
  • компенсация предоставляется только на одну машину;
  • автомобилем может пользоваться только льготник или другой человек с соответствующим статусом.

При этом льготу отменят, если человек даст управлять автомобилем другому водителю или же подаст ложные данные при оформлении компенсации.

Напомним, что водителей в Украине штрафуют за отсутствие автогражданки. Известно, сколько придется заплатить в 2025 году. Узнавайте также, как правительство хочет изменить систему социальных выплат и что это означает для украинцев.

ветераны инвалидность компенсация лицо с инвалидностью автогражданка
Виталий Чайка - Редактор
Автор:
Виталий Чайка
