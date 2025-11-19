Росія знищила відділення Укрпошти з понад 900 посилками — клієнтам нададуть компенсацію

Знищене відділення Укрпошти у Львові. Фото: скрин з відео

Внаслідок обстрілу Львова вранці 19 листопада постраждало сучасне відділення національного поштового оператора "Укрпошта". Компанія компенсуватиме збитки клієнтам.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram.

"Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення Укрпошти у Львові. Головне — працівники не постраждали", — йдеться у дописі.

Смілянський додав, що в результаті обстрілу знищено 900 посилок. Компанія терміново запускає процес компенсації клієнтам.

"Відділення обов’язково відновимо", — наголосив він.

За які посилки Укрпошта не братиме гроші

На Укрпошті з'явиться послуга, за яку клієнтам не потрібно буде платити. Нововведення має запрацювати вже у 2025 році. Йдеться про послугу безплатного доставлення особистих речей загиблих та зниклих безвісти українських захисників їхнім близьким. Як пояснив Смілянський, цей процес має бути:

впорядкованим;

безпечним;

максимально людяним.

"Доставка буде безкоштовною — у найвіддаленіші куточки України, зокрема прифронтові та деокуповані території", — написав він.

Це рішення є частиною ширшої соціальної програми від Укрпошти задля підтримки військовослужбовців та їхніх близьких під час війни.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати кошти в межах програми "Зимова підтримка 2025" через Укрпошту. Оформлення заявок почнеться 18 листопада і триватиме до 24 грудня включно.

Також дізнавайтеся, на якому продукті заробляє Укрпошта.