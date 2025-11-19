Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
ПсихологіяМода та красаСмакШтабTravelТуризмРецептиДімРинок нерухомостіFashionМодаВійськова економікаМандриДім та городАвтоЕкономікаУкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівСпортПсихологія 2025Шоу-бізнесАрміяШоу-бізнес 1МедцентрITПромоНерухомістьГороскопЕксклюзивЄвробаченняВалютаКіноВійськоХронікиВійнаЗіркиАктуальноІндустріїШоу та зіркиТЦККіно та серіалиСвітВійськовийЛайфхакиСьогодніВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаМобілізаціяРинок праціWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1МетеоПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономістПолітикакухняСвятаЛайфстайлLifeТехнологіїФінансиІнвестиціїДім 2024Львів

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Мандри
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Новини дня
Промо
Психологія
Ринок нерухомості
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Фінанси Знищено 900 посилок — Укрпошта запускає компенсації клієнтам

Знищено 900 посилок — Укрпошта запускає компенсації клієнтам

Ua ru
Дата публікації: 19 листопада 2025 13:23
Оновлено: 14:04
Росія знищила відділення Укрпошти з понад 900 посилками — клієнтам нададуть компенсацію
Знищене відділення Укрпошти у Львові. Фото: скрин з відео

Внаслідок обстрілу Львова вранці 19 листопада постраждало сучасне відділення національного поштового оператора "Укрпошта". Компанія компенсуватиме збитки клієнтам.

Про це повідомив генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський в Telegram.

Реклама
Читайте також:

"Сьогодні ворог знищив наше нове сучасне відділення Укрпошти у Львові. Головне — працівники не постраждали", — йдеться у дописі.

Смілянський додав, що в результаті обстрілу знищено 900 посилок. Компанія терміново запускає процес компенсації клієнтам.

"Відділення обов’язково відновимо", — наголосив він.

За які посилки Укрпошта не братиме гроші

На Укрпошті з'явиться послуга, за яку клієнтам не потрібно буде платити. Нововведення має запрацювати вже у 2025 році. Йдеться про послугу безплатного доставлення особистих речей загиблих та зниклих безвісти українських захисників їхнім близьким. Як пояснив Смілянський, цей процес має бути:

  • впорядкованим;
  • безпечним;
  • максимально людяним.

"Доставка буде безкоштовною — у найвіддаленіші куточки України, зокрема прифронтові та деокуповані території", — написав він.

Це рішення є частиною ширшої соціальної програми від Укрпошти задля підтримки військовослужбовців та їхніх близьких під час війни.

Раніше ми писали, що українці можуть отримати кошти в межах програми "Зимова підтримка 2025" через Укрпошту. Оформлення заявок почнеться 18 листопада і триватиме до 24 грудня включно.

Також дізнавайтеся, на якому продукті заробляє Укрпошта.

Укрпошта Львів Ігор Смілянський обстріли посилки
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації