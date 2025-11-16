Продаж продуктів у відділеннях Укрпошти — чи стала ковбаса найпродаванішим товаром

Відділення Укрпошти. Фото: УНІАН

На Укрпошті громадяни можуть не тільки отримувати пенсію чи інші види соціальних допомог. У відділеннях для населення також доступні продукти. Наприклад, продаючи ковбасу у відділеннях компанія за рік заробляє по 1 мільйону доларів, однак вона не є найбільш продаваним товаром.

Про це в інтерв’ю на Youtube–каналі "Червона картка" сказав генеральний директор Укрпошти Ігор Смілянський.

Укрпошта продає ковбасу

За словами Ігоря Смілянського, у своїй діяльності Укрпошта керується міською та сільською матрицями. Міська матриця, як пояснив чоловік — це як на заправках: прикасова група, імпульсьні товари — цукерки і так далі.

"А сільська матриця — це ковбаса. До речі, на мільйон доларів її продаємо. Як був у Новгород-Сіверському — це на кордоні з Росією. І я приїхав, зайшов у відділення, мене там впізнала бабуся. І розпитую її, як працює Укрпошта, чи треба щось змінити. І бабуся така: "Треба більше ковбаси". Щоб ви розуміли, дорогою до відділення чотири магазини з продуктами, тобто для чого нам продавати ковбасу? А вона така: "У вас вона свіжа щодня. Тому за пряниками й ковбасою я до вас", — розповів Ігор Смільянський.

При цьому гендиректор також зауважив, що найпродаванішим продуктом у відділеннях Укрпошти є зовсім не ковбаса.

"Вафлі "Артек". Вони не просто так стоять, це тому, що їх купують", — сказав він.

Укрпошта розширить асортимент продуктів

Загалом від продажу продуктів у своїх відділеннях Укрпошта заробляє понад 1 мільярд гривень. І планує розширювати асортимент товарів: у відділеннях можуть з’явитися енергетики, адже цей напій активно купує молодь.

Як стало відомо раніше, Укрпошта скасувала оплату за деякі посилки. Відомо, хто і чому зможе не платити. Також ми розповідали, що компанія встановить власні поштомати до кінця 2025 року. Найперше вони з’являться у Києві та Одесі.