Дата публикации 19 ноября 2025 13:23
обновлено: 14:04
Россия уничтожила отделение Укрпошты с более 900 посылками — клиентам предоставят компенсацию
Уничтоженное отделение Укрпошты во Львове. Фото: скрин с видео

В результате обстрела Львова утром 19 ноября пострадало современное отделение национального почтового оператора "Укрпошта". Компания будет компенсировать убытки клиентам.

Об этом сообщил генеральный директор Укрпошты Игорь Смелянский в Telegram.

Читайте также:

"Сегодня враг уничтожил наше новое современное отделение Укрпошты во Львове. Главное  работники не пострадали", — говорится в заметке.

Смелянский добавил, что в результате обстрела уничтожено 900 посылок. Компания срочно запускает процесс компенсации клиентам.

"Отделения обязательно восстановим", — подчеркнул он.

За какие посылки Укрпошта не будет брать деньги

На Укрпоште появится услуга, за которую клиентам не нужно будет платить. Нововведение должно заработать уже в 2025 году. Речь идет об услуге бесплатной доставки личных вещей погибших и пропавших без вести украинских защитников их близким. Как пояснил Смелянский, этот процесс должен быть:

  • упорядоченным;
  • безопасным;
  • максимально человечным.

"Доставка будет бесплатной  в самые отдаленные уголки Украины, в частности прифронтовые и деоккупированные территории", — написал он.

Это решение является частью более широкой социальной программы от Укрпошты для поддержки военнослужащих и их близких во время войны.

Ранее мы писали, что украинцы могут получить средства в рамках программы "Зимняя поддержка 2025" через Укрпошту. Оформление заявок начнется 18 ноября и продлится до 24 декабря включительно.

Также узнавайте, на каком продукте зарабатывает Укрпошта.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
