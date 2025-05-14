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Зниклий безвісти військовий — де виплачують додаткову допомогу

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Дата публікації: 14 травня 2025 16:52
Війна в Україні — скільки виплачують у 2025 році, якщо військовий зник безвісти
Людина тримає у руках гроші. Фото: Новини.LIVE/Ігор Кузнєцов

В Україні рідні військових, які зникли безвісти під час повномасштабної війни з РФ, можуть отримати фінансову допомогу не тільки від держави. Так, в одному з регіонів країни громадянам виплачують понад 60 тис. гривень.

Про це йдеться на сайті Нижньовербізької сільської територіальної громади у Івано-Франківській області. 

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Кому та як виплачують фінансову допомогу

Допомогу у розмірі 61 320 гривень виплачують в рамках Програми підтримки військовослужбовців, учасників бойових дій, потерпілих внаслідок російської агресії та війни в Україні, зареєстрованих на території Нижньовербізької сільської територіальної громади, а також їх рідних на 2023-2025 роки.

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Гроші може отримати один із рідних безвісти зниклої/зниклого військовослужбовця або учасника бойових дій (УБД), а саме:

  • дружина/чоловік, які не одружилися вдруге;
  • один із батьків (за письмовою заявою-згодою на користь батька/матері написаної особисто у присутності при подачі документів, або у разі відсутності нотаріально завіреної заяви-згоди);
  • законний представник дітей.

Як зареєструвати заяву на отримання допомоги

Звернення реєструється у сільській раді. Так, один із членів сім'ї зниклого безвісти захисника має надати:

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  • письмову заяву та згоду на збір і обробку інформації про персональні дані, які необхідні для призначення матеріальної допомоги;
  • копію паспорта громадянина України;
  • копію довідки про присвоєння реєстраційного номера облікової картки платника податків;
  • копію витягу з реєстру територіальної громади про місце реєстрації (заявника);
  • копію сповіщення сім’ї про безвісти зниклої/зниклого військовослужбовця або учасника бойових дій потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні зареєстрованого на території Нижньовербізької сільської територіальної громади;
  • копія витягу з реєстру територіальної громади про місце реєстрації безвісти зниклої/зниклого військовослужбовця або учасника бойових дій потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні;
  • у разі звернення дружини/чоловіка — копію свідоцтва про шлюб;
  • у разі звернення одного із батьків — копію свідоцтва про народження безвісти зниклої/зниклого військовослужбовця або учасника бойових дій потерпілого внаслідок російської агресії та війни в Україні;
  • якщо звертається законний представник неповнолітніх дітей — документ, що підтверджує статус опікуна або піклувальника;
  • копію рахунку відкритого в банківській установі (ПриватБанк, Ощадбанк).

Для виплати допомоги через відділення Укрпошти людина вказує у заяві адресу та номер поштового відділення. 

Нагадаємо, що цього року у рідних зниклих безвісти військових виникли проблеми з отриманням держвиплат. Юристи пояснили, що так сталося через нові правила, які запрацювали з 1 лютого. Дізнавайтесь також про маловідомі пільги для УБД.

виплати ЗСУ фінансова допомога гроші війна в Україні
Віталій Чайка - Редактор
Автор:
Віталій Чайка
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