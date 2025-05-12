Грошове забезпечення у ЗСУ — скільки зароблятимуть у військових адміністраціях

Працівники ТЦК. Фото: УНІАН

Кабмін України оновив порядок фінансового забезпечення діяльності військових адміністрацій. Уряд зокрема визначив механізм виплат військовослужбовцям, які прибувають до таких держустанов у відрядження.

Про це написав у своєму Telegram-каналі представник Камбіну у Верховній Раді України Тарас Мельничук.

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За інформацією Мельничука, грошове забезпечення військовослужбовцям виплачуватимуть виходячи з:

окладів за посадами, займаними зазначеними особами у військових адміністраціях, до яких вони відряджені;

інших виплат, установлених для відповідних працівників цих органів;

окладів за військовими (спеціальними) званнями;

надбавок за вислугу років.

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Держава виплатить гроші, якщо військовослужбовець:

долучився до служби під час воєнного стану та продовжує проходити військову службу станом на 13 лютого 2025 року;

брав безпосередню участь у бойових діях протягом не менш ніж шість місяців (або менше — 1/6 від 1 мільйона гривень за кожні 30 днів участі);

на момент прийняття або призову на військову службу був у віці до 25 років.

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