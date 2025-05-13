Виплати за безвісти зниклих військових — хто і чому не отримав 50% грошового забезпечення

Людина тримає грошові купюри в гаманці. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Рідні українських військовослужбовців, зниклих безвісти, мають право на виплату грошового забезпечення. Однак через дію нових правил у 2025 році декому перестали нараховувати кошти.

Фахівці "Юристи.UA" пояснили, з чи пов'язані проблеми та як діяти.

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Як зазначається в одному з повідомлень, з 1 лютого поточного року громадянці перестали виплачувати грошове забезпечення за безвісти зниклого чоловіка-військовослужбовця. Припускають, що це сталося через нові правила, адже саме з тієї дати виплати родинам військовослужбовців, які потрапили у полон або зникли безвісти, почали нараховувати по-новому.

Тепер рідні військових, захоплених в полон або зниклих безвісти, отримують виплати не в повному розмірі, а тільки 50%, а решту виплачують після повернення військовослужбовця, а в разі смерті — включають до складу спадщини.

"Після 1 лютого дотепер виплати припинились. Я так розумію, із змінами в законі. Як тепер діяти? Чи писати повторну заяву про виплату грошового забезпечення?" — йдеться у повідомленні.

Як поновити нарахування виплат рідним

За словами юристів, дружині, якій нараховували виплати за зниклого безвісти чоловіка, необхідно повторно звернутись до військової частини та написати нову заяву про виплату грошового забезпечення.

"Зазвичай ВЧ сама надсилає листа, що потрібно подати нову заяву у зв'язку зі змінами. Напевно, у Вашому випадку цього не сталося", — пояснили фахівці.

Якщо відсутнє особисте розпорядження — грошове забезпечення виплачується:

дружині (чоловіку);

законним представникам малолітніх (неповнолітніх) дітей;

громадянам з числа осіб з інвалідністю з дитинства (незалежно від віку);

законним представникам дітей;

батькам військовослужбовців (крім тих, хто одержує аліменти, осіб, позбавлених батьківських прав).

Вищепереліченим особам частина грошового забезпечення виплачується рівними частками, що в загальній сумі не перевищує 50% від суми.

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