Война в Украине — сколько выплачивают в 2025 году, если военный пропал без вести

Пропавший без вести военный — где выплатят дополнительную помощь
В Украине родные военных, пропавших без вести во время полномасштабной войны с РФ, могут получить финансовую помощь не только от государства. Так, в одном из регионов страны гражданам выплачивают более 60 тыс. гривен.
Об этом говорится на сайте Нижневербижской сельской территориальной общины в Ивано-Франковской области.
Кому и как выплачивают финансовую помощь
Помощь в размере 61 320 гривен выплачивают в рамках Программы поддержки военнослужащих, участников боевых действий, пострадавших в результате российской агрессии и войны в Украине, зарегистрированных на территории Нижневербижской сельской территориальной общины, а также их родных на 2023-2025 годы.
Деньги может получить один из родных без вести пропавшего/пропавшего военнослужащего или участника боевых действий (УБД), а именно:
- жена/муж, которые не женились во второй раз;
- один из родителей (по письменному заявлению-согласию в пользу отца/матери написанной лично в присутствии при подаче документов, или в случае отсутствия нотариально заверенного заявления-согласия);
- законный представитель детей;
Как зарегистрировать заявление на получение помощи
Обращение регистрируется в сельском совете. Так, один из членов семьи пропавшего без вести защитника должен предоставить:
- письменное заявление и согласие на сбор и обработку информации о персональных данных, которые необходимы для назначения материальной помощи;
- копию паспорта гражданина Украины;
- копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;
- копию выписки из реестра территориальной общины о месте регистрации (заявителя);
- копию извещения семьи о без вести пропавшей/пропавшего военнослужащего или участника боевых действий пострадавшего в результате российской агрессии и войны в Украине, зарегистрированного на территории Нижневербижской сельской территориальной общины;
- копия выписки из реестра территориальной общины о месте регистрации без вести пропавшей/пропавшего военнослужащего или участника боевых действий пострадавшего в результате российской агрессии и войны в Украине;
- в случае обращения жены/мужа — копия свидетельства о браке;
- в случае обращения одного из родителей — копию свидетельства о рождении без вести пропавшей/пропавшего военнослужащего или участника боевых действий пострадавшего в результате российской агрессии и войны в Украине;
- если обращается законный представитель несовершеннолетних детей — документ, подтверждающий статус опекуна или попечителя;
- копию счета открытого в банковском учреждении (ПриватБанк, Ощадбанк).
Для выплаты помощи через отделение Укрпошты человек указывает в заявлении адрес и номер почтового отделения.
Напомним, что в этом году у родных пропавших без вести военных возникли проблемы с получением госвыплат. Юристы объяснили, что так произошло из-за новых правил, которые заработали с 1 февраля. Узнавайте также о малоизвестных льготах для УБД.
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