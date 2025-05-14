Война в Украине — сколько выплачивают в 2025 году, если военный пропал без вести

Человек держит в руках деньги. Фото: Новини.LIVE/Игорь Кузнецов

В Украине родные военных, пропавших без вести во время полномасштабной войны с РФ, могут получить финансовую помощь не только от государства. Так, в одном из регионов страны гражданам выплачивают более 60 тыс. гривен.

Об этом говорится на сайте Нижневербижской сельской территориальной общины в Ивано-Франковской области.

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Кому и как выплачивают финансовую помощь

Помощь в размере 61 320 гривен выплачивают в рамках Программы поддержки военнослужащих, участников боевых действий, пострадавших в результате российской агрессии и войны в Украине, зарегистрированных на территории Нижневербижской сельской территориальной общины, а также их родных на 2023-2025 годы.

Деньги может получить один из родных без вести пропавшего/пропавшего военнослужащего или участника боевых действий (УБД), а именно:

жена/муж, которые не женились во второй раз;

один из родителей (по письменному заявлению-согласию в пользу отца/матери написанной лично в присутствии при подаче документов, или в случае отсутствия нотариально заверенного заявления-согласия);

законный представитель детей;

Как зарегистрировать заявление на получение помощи

Обращение регистрируется в сельском совете. Так, один из членов семьи пропавшего без вести защитника должен предоставить:

письменное заявление и согласие на сбор и обработку информации о персональных данных, которые необходимы для назначения материальной помощи;

копию паспорта гражданина Украины;

копию справки о присвоении регистрационного номера учетной карточки налогоплательщика;

копию выписки из реестра территориальной общины о месте регистрации (заявителя);

копию извещения семьи о без вести пропавшей/пропавшего военнослужащего или участника боевых действий пострадавшего в результате российской агрессии и войны в Украине, зарегистрированного на территории Нижневербижской сельской территориальной общины;

копия выписки из реестра территориальной общины о месте регистрации без вести пропавшей/пропавшего военнослужащего или участника боевых действий пострадавшего в результате российской агрессии и войны в Украине;

в случае обращения жены/мужа — копия свидетельства о браке;

в случае обращения одного из родителей — копию свидетельства о рождении без вести пропавшей/пропавшего военнослужащего или участника боевых действий пострадавшего в результате российской агрессии и войны в Украине;

если обращается законный представитель несовершеннолетних детей — документ, подтверждающий статус опекуна или попечителя;

копию счета открытого в банковском учреждении (ПриватБанк, Ощадбанк).

Для выплаты помощи через отделение Укрпошты человек указывает в заявлении адрес и номер почтового отделения.

Напомним, что в этом году у родных пропавших без вести военных возникли проблемы с получением госвыплат. Юристы объяснили, что так произошло из-за новых правил, которые заработали с 1 февраля. Узнавайте также о малоизвестных льготах для УБД.