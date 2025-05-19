ПФУ подав до поліції на рідних померлих за зняття коштів з картки — що кажуть юристи

Людина тримає грошові купюри та картку. Фото: Новини.LIVE, Ігор Кузнєцов

Пенсійний фонд України (ПФУ) може звернутися до правоохоронних органів у разі зняття успадкованих коштів з рахунків померлих осіб. Про такий випадок розповіла одна з громадянок.

Про це йдеться на порталі Юристи.ua.

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Проблеми через зняття успадкованих коштів з картки

Як зазначається в одному з повідомлень, громадянка отримала виклик у поліцію на основі заяви Пенсійного фонду про розшук особи, яка зняла гроші з картки людини після її смерті кілька років тому.

"Мені днями надійшов дзвінок з поліції. До них надійшла заява з Пенсійного фонду про розшук людини яка зняла гроші з картки моєї мами після її смерті, це було майже 3 роки тому. Ці гроші зняла я, але я не знала, що то були уже незаконні гроші, та я взагалі вже не дуже і памʼятаю той період часу. Мене викликали до поліції. Як діяти в цій ситуації? Я не вважаю себе шахрайкою, я думала, що то мамині гроші", — йдеться у зверненні.

Що кажуть юристи

За словами фахівців, право на одержання пенсійних коштів, що належали спадкодавцеві, прописане у статті 1227 Цивільного кодексу України. Недоотриману пенсію померлого пенсіонера мають право отримувати члени родини, які проживали разом з померлою особою, або спадкоємці, якщо члени сім'ї не звернулися за виплатою протягом пів року з дня відкриття спадщини. Якщо не було звернень, то відповідна сума має включатися до спадщини.

Окрім того, в законі "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування" більш детально вказано, що сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилася недоотриманою у зв’язку зі смертю, виплачується по місяць смерті виключно членам його родини, які проживали разом із пенсіонером на день смерті, зокрема непрацездатним членам родини.

"Недолуга система координації між органами ДРАЦС та Пенсійним фондом та нездатність систем і працівників своєчасно координувати діяльність між собою — не може бути поставлена в провину спадкоємцям. В будь-якому часі — незалежно від ситуації, Ви як спадкоємець мали право на усі ці виплати і могли їх оформити як спадщину, тому на моє переконання жодного складу злочину тут немає і бути не може", — пояснили юристи.

Також невідомо, на якій підставі ПФУ отримав доступ до банківської таємниці за рахунком померлої, оскільки не має законних підстав дізнаватися відповідні дані навіть померлих громадян.

"Вам треба не надавати поліції ніякі пояснення та докази. Якщо наполягають на явці до слідчого — посилатися у будь-якому статусі (свідок, потерпілий) на статтю 63 Конституції України, а заодно поцікавитись, звідки у слідчого інформація про зняття коштів з рахунків померлої та чим це підтверджується і взагалі на якій підставі без дозволу померлої та її спадкоємців вони пхають носа в особисте життя людини?!", — додали фахівці.

Раніше ми писали про те, які види пенсійних виплат призначають військовим та які необхідні документи для їх оформлення. Для цього треба звернутися за місцем реєстрації до районного ТЦК.

Також повідомлялося, що народні депутати пропонують підвищити мінімальну пенсію за віком з 2026 року. Така ініціатива прописана у законопроєкті №13214.