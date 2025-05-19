ПФУ подал в полицию на родных умерших за снятие средств с карты — что говорят юристы

Человек держит денежные купюры и карточку. Фото: Новини.LIVE, Игорь Кузнецов

Пенсионный фонд Украины (ПФУ) может обратиться в правоохранительные органы в случае снятия унаследованных средств со счетов умерших лиц. О таком случае рассказала одна из гражданок.

Об этом говорится на портале Юристи.ua.

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Проблемы из-за снятия унаследованных средств с карты

Как отмечается в одном из сообщений, гражданка получила вызов в полицию на основе заявления Пенсионного фонда о розыске лица, который снял деньги с карты после смерти человека несколько лет назад.

"Мне на днях поступил звонок из полиции. К ним поступило заявление из Пенсионного фонда о розыске человека, который снял деньги с карты моей мамы после ее смерти, это было почти 3 года назад. Эти деньги сняла я, но я не знала, что это были уже незаконные деньги, да я вообще уже не очень и помню тот период времени. Меня вызвали в полицию. Как действовать в этой ситуации? Я не считаю себя мошенницей, я думала, что это мамины деньги", — говорится в обращении.

Что говорят юристы

По словам специалистов, право на получение пенсионных средств, принадлежавших наследодателю, прописано в статье 1227 Гражданского кодекса Украины. Недополученную пенсию умершего пенсионера имеют право получать члены семьи, проживавшие вместе с умершим лицом, или наследники, если члены семьи не обратились за выплатой в течение полугода со дня открытия наследства. Если не было обращений, то соответствующая сумма должна включаться в наследство.

Кроме того, в законе "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании" более подробно указано, что сумма пенсии, которая принадлежала пенсионеру и осталась недополученной в связи со смертью, выплачивается по месяц смерти исключительно членам его семьи, которые проживали вместе с пенсионером на день смерти, в частности нетрудоспособным членам семьи.

"Несовершенная система координации между органами ЗАГС и Пенсионным фондом и неспособность систем и работников своевременно координировать деятельность между собой — не может быть поставлена в вину наследникам. В любом времени — независимо от ситуации, Вы как наследник имели право на все эти выплаты и могли их оформить как наследство, поэтому по моему убеждению никакого состава преступления здесь нет и быть не может", — пояснили юристы.

Также неизвестно, на каком основании ПФУ получил доступ к банковской тайне по счету умершей, поскольку не имеет законных оснований узнавать соответствующие данные даже умерших граждан.

"Вам надо не предоставлять полиции никакие объяснения и доказательства. Если настаивают на явке к следователю — ссылаться в любом статусе (свидетель, потерпевший) на статью 63 Конституции Украины, а заодно поинтересоваться, откуда у следователя информация о снятии средств со счетов умершей и чем это подтверждается и вообще на каком основании без разрешения умершей и ее наследников они суют нос в личную жизнь человека?", — добавили специалисты.

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