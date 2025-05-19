Право на військові пенсії — які документи потрібні у 2025 році

Військовослужбовці розглядають документи. Фото: АрміяInform

Українські військовослужбовці мають право на два види пенсійних виплат у 2025 році. За призначенням пенсії вони мають звертатися особисто із заявою та необхідними документами за місцем реєстрації до районного Територіального центру комплектування та соціальної підтримки (ТЦК та СП).

Основні питання щодо пенсій для військових прописані у законі №2262-ХІІ.

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Право на військові пенсії у 2025 році

Питання умов, розмірів та порядку пенсійного забезпечення прописане у законі "Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби, та деяких інших осіб" від 9.04.1992 року. Зокрема, визначення розміру пенсії відбувається згідно зі статтею 43 закону.

Відповідно до законодавства, існують такі види військових пенсій:

за вислугу років;

за інвалідністю.

Також передбачена пенсія для рідних військовослужбовців за втратою годувальника.

Які документи потрібно подати в ТЦК для оформлення пенсій

Звертатися з документами за призначенням пенсії необхідно особисто за місцем реєстрації громадянина до районного ТЦК, де мають їх прийняти та зробити запити до військових частин для отримання необхідних документів в рамках оформлення пенсії.

Після чого сформований пакет направлять до обласного ТЦК, а той — до Пенсійного фонду.

Військові, які планують оформити пенсію, мають підготувати такий пакет документів:

заява на призначення пенсії;

грошовий атестат, виданий на останньому місці служби;

довідка про щомісячні додаткові види грошового забезпечення (йдеться про різноманітні надбавки, доплати, підвищення, премії);

додаток 1 та додаток 8 (з усіх військових частин, де військовий служив за останні два роки);

витяги з наказів, де йдеться про зарахування/виключення з переліку особового складу частини;

паспорт громадянина;

ідентифікаційний код;

витяг про реєстрацію місцепроживання;

довідка ОК-5 з ПФУ;

довідка з банку з реквізитами рахунку.

Якщо звертаються родичі загиблого/померлого військовослужбовця за пенсією з втрати годувальника, то додатково необхідно надати:

витяг Центральної військово-лікарської комісії;

свідоцтво, де підтверджується родинний звʼязок (як приклад, про народження, про шлюб);

довідки про навчання дітей (за наявності).

Якщо ж військовий оформлює пенсію з інвалідності, то додатково необхідно надати:

довідку медико-соціальної експертної комісії;

свідоцтво про хворобу чи витяг військово-лікарської комісії.

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