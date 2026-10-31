Людина рахує гроші біля банкомата. Фото: Новини.LIVE

В Україні банки перевіряють фінансові операції клієнтів, якщо вони здаються незвичними або не відповідають їхнім доходам. Підставою для додаткової уваги може стати не лише перевищення лімітів на перекази, а й регулярне зняття значної суми грошей у банкоматі, часті надходження чи різка зміна фінансової активності.

Про це розповіли фахівці юридичної компанії YANKIV, передають Новини.LIVE.

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Коли зняття готівки може привернути увагу банку

Банки самостійно встановлюють ліміти на зняття готівки в банкоматах. Залежно від фінансової установи вони можуть становити від 10 000 до 40 000 гривень. Водночас загальний добовий ліміт на зняття готівки в Україні обмежений сумою 100 000 гривень відповідно до правил Національного банку України.

Додаткову увагу банку може привернути ситуація, коли клієнт знімає понад половину коштів, які надходять на його рахунок. Така поведінка може стати одним із чинників для перевірки, особливо якщо операції не відповідають звичній фінансовій активності людини.

Перевірки можуть стосуватися й поповнення рахунків через платіжні термінали. Ще у 2023 році Національний банк України посилив вимоги до внесення готівки через такі пристрої, запровадивши обов’язкову перевірку особи за номером телефону. Для окремих платежів, зокрема комунальних, передбачені винятки.

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Які ще операції можуть перевірити

Зняття готівки та поповнення рахунку через термінал — не єдині операції, які можуть зацікавити фінансовий моніторинг. Банк також може звернути увагу на такі дії:

Часті перекази. Велика кількість операцій протягом місяця може стати приводом для додаткової перевірки.

Різке збільшення надходжень. Якщо на рахунок починає надходити значно більше грошей, ніж зазвичай, банк може попросити пояснити їхнє походження.

Невідповідність доходів операціям. Підозру можуть викликати суми, які не відповідають фінансовому профілю клієнта або інформації, наданій під час відкриття рахунку.

Важливо, що сама по собі велика кількість переказів або зняття значної суми готівки не означає автоматичного блокування рахунку. Банк оцінює обставини операцій і може запросити документи, які підтверджують походження коштів.

Які операції підлягають обов’язковому фінмоніторингу

Законодавство України про запобігання відмиванню доходів і фінансуванню тероризму передбачає обов’язковий фінансовий моніторинг визначених операцій на суму від 400 000 гривень за наявності встановлених законом ознак.

Окрему увагу приділяють переказам за кордон, операціям із людьми та компаніями, пов’язаними з країнами-агресорами або офшорними зонами, а також фінансовим операціям за участю політично значущих осіб і пов’язаних із ними людей.

Якщо операція викликає підозру, банк може попросити клієнта підтвердити джерело походження грошей або надати інші документи. Тому важливо зберігати підтвердження доходів і платежів, особливо якщо йдеться про великі суми чи незвичні надходження.

Раніше Новини.LIVE розповідали, яку суму можна покласти на картку через термінал. Ліміт залежить від платіжної мережі, банку, на картку якого надходять гроші, та способу підтвердження особи клієнта. Національний банк України дозволяє надавачам платіжних послуг установлювати власні обмеження на проведення операцій.

Також Новини.LIVE писали, скільки грошей можна зняти з зарплатної картки. Загальний денний ліміт для особистих рахунків становить до 100 тисяч гривень. Водночас отримати всю суму за одну операцію вдається не завжди.