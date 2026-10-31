Человек считает деньги у банкомата. Фото: Новини.LIVE

В Украине банки проверяют финансовые операции клиентов, если они кажутся необычными или не соответствуют их доходам. Поводом для дополнительного внимания может стать не только превышение лимитов на переводы, но и регулярное снятие значительных сумм денег в банкомате, частые поступления или резкое изменение финансовой активности.

Об этом рассказали специалисты юридической компании YANKIV, передают Новини.LIVE.

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Когда снятие наличных может привлечь внимание банка

Банки самостоятельно устанавливают лимиты на снятие наличных в банкоматах. В зависимости от финансового учреждения они могут составлять от 10 000 до 40 000 гривен. В то же время общий суточный лимит на снятие наличных в Украине ограничен суммой 100 000 гривен в соответствии с правилами Национального банка Украины.

Дополнительное внимание банка может привлечь ситуация, когда клиент снимает более половины средств, поступающих на его счет. Такое поведение может стать одним из факторов для проверки, особенно если операции не соответствуют привычной финансовой активности человека.

Проверки могут касаться и пополнения счетов через платежные терминалы. Еще в 2023 году Национальный банк Украины ужесточил требования к внесению наличных через такие устройства, введя обязательную проверку личности по номеру телефона. Для отдельных платежей, в частности коммунальных, предусмотрены исключения.

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Какие еще операции могут проверить

Снятие наличных и пополнение счета через терминал — не единственные операции, которые могут заинтересовать финансовый мониторинг. Банк также может обратить внимание на следующие действия:

Частые переводы. Большое количество операций в течение месяца может стать поводом для дополнительной проверки.

Резкое увеличение поступлений. Если на счет начинает поступать значительно больше денег, чем обычно, банк может попросить объяснить их происхождение.

Несоответствие доходов операциям. Подозрение могут вызвать суммы, не соответствующие финансовому профилю клиента или информации, предоставленной при открытии счета.

Важно, что само по себе большое количество переводов или снятие значительной суммы наличных не означает автоматической блокировки счета. Банк оценивает обстоятельства операций и может запросить документы, подтверждающие происхождение средств.

Какие операции подлежат обязательному финансовому мониторингу

Законодательство Украины о предотвращении отмывания доходов и финансирования терроризма предусматривает обязательный финансовый мониторинг определенных операций на сумму от 400 000 гривен при наличии установленных законом признаков.

Особое внимание уделяется переводам за границу, операциям с лицами и компаниями, связанными со странами-агрессорами или офшорными зонами, а также финансовым операциям с участием политически значимых лиц и связанных с ними людей.

Если операция вызывает подозрение, банк может попросить клиента подтвердить источник происхождения денег или предоставить другие документы. Поэтому важно сохранять подтверждения доходов и платежей, особенно если речь идет о крупных суммах или необычных поступлениях.

Ранее Новини.LIVE рассказывали, какую сумму можно положить на карту через терминал. Лимит зависит от платежной сети, банка, на карту которого поступают деньги, и способа подтверждения личности клиента. Национальный банк Украины разрешает поставщикам платежных услуг устанавливать собственные ограничения на проведение операций.

Также Новини.LIVE писали, сколько денег можно снять с зарплатной карты. Общий дневной лимит для личных счетов составляет до 100 тысяч гривен. При этом получить всю сумму за одну операцию удается не всегда.