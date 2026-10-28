Людина з грошима біля термінала. Фото: Новини.LIVE

В Україні можна поповнювати банківські картки готівкою через термінали самообслуговування, однак максимальна сума залежить від умов конкретного сервісу. Наприклад, у мережі EasyPay без авторизації можна внести до 5 000 гривень на добу, а після підтвердження особи ліміт для відповідних послуг зростає до 30 000 гривень. Водночас банки встановлюють власні обмеження на такі операції.

Про це повідомив онлайн-ресурс "24Фінанси", передають Новини.LIVE.

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Які ліміти діють на поповнення картки через термінал

В Україні немає єдиного максимального ліміту на поповнення банківських карток готівкою через термінали. Дозволена сума залежить від платіжної мережі, банку, на картку якого надходять гроші, та способу підтвердження особи клієнта.

Національний банк України дозволяє надавачам платіжних послуг установлювати власні обмеження на проведення операцій.

Наприклад, у мережі EasyPay стандартний ліміт на поповнення карток становить до 5 000 грн на добу. Після проходження авторизації через EasyID для відповідних карткових сервісів його можна збільшити до 30 000 грн на добу.

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Схожі умови діють для карток Ощадбанку, які поповнюють через термінали EasyPay. Без підтвердження особи можна внести до 5 000 грн на добу, а після авторизації EasyID — до 30 000 грн на добу. Для авторизованих клієнтів також зазначено місячний ліміт у 350 000 грн.

Однак обмеження можуть відрізнятися залежно від банку та конкретного сервісу. Тому перед внесенням великої суми варто перевірити доступний ліміт на екрані термінала або на офіційному сайті банку.

Важливо також розрізняти обмеження на одну операцію, на добу та на місяць. Наприклад, навіть якщо термінал дозволяє внести певну суму за одну транзакцію, загальний обсяг поповнень за день може бути обмежений окремими правилами.

Чи потрібно підтверджувати особу під час поповнення картки

З 26 червня 2026 року діють додаткові вимоги до підтвердження операцій із внесення готівки через платіжні термінали. Залежно від способу проведення платежу клієнту може знадобитися вказати номер мобільного телефону та підтвердити операцію одноразовим кодом із SMS або телефонного дзвінка.

Водночас для окремих операцій передбачені винятки. Зокрема, вони можуть стосуватися поповнення власного рахунку за визначених умов.

Конкретні вимоги залежать від типу платежу та технічних можливостей термінала.

Тому перед внесенням коштів варто перевірити, чи потрібне підтвердження особи саме для обраної операції. Авторизація в деяких сервісах також дає змогу збільшити доступну суму поповнення.

Які обмеження діють на поповнення картки monobank

Для клієнтів monobank доступні різні ліміти залежно від способу внесення коштів.

Зокрема, для поповнення картки через NFC у терміналах monobank зазначено ліміт до 400 000 грн на місяць. Для інших способів поповнення через термінали банку діє обмеження до 5 000 грн на добу.

Поповнення карток monobank через власні термінали банку здійснюється без комісії. Для рахунків фізичних осіб — підприємців (ФОП) передбачена комісія в розмірі 0,5%.

Перед проведенням операції варто перевірити актуальні умови, оскільки доступний ліміт може залежати від способу поповнення та типу рахунку.

Як поповнити картку через термінал ПриватБанку

Клієнти ПриватБанку можуть вносити готівку на власну або чужу картку через термінали самообслуговування. Для проведення операції можна скористатися банківською карткою, номером телефону або QR-кодом.

Після внесення коштів термінал дає змогу отримати паперову або електронну квитанцію. Її варто зберегти до моменту зарахування грошей на рахунок.

Перед поповненням великої суми потрібно перевірити доступні обмеження для конкретної операції. Вони можуть відрізнятися залежно від способу ідентифікації клієнта та встановлених банком правил.

Що потрібно врахувати під час внесення великої суми

Якщо потрібно покласти на банківську картку значну суму готівки, спочатку варто перевірити ліміти банку та платіжної мережі. За необхідності можна пройти авторизацію, якщо вона передбачена сервісом і дає змогу збільшити доступну суму.

Після внесення коштів потрібно зберегти квитанцію та перевірити зарахування грошей на рахунок.

Також варто враховувати вимоги фінансового моніторингу. Якщо операція потребує додаткової перевірки, банк може попросити клієнта надати документи або пояснення щодо походження коштів.

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