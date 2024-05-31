Медична компанія Semler Scientific придбала 581 BTC за 40 мільйонів доларів — з якою метою

Монети біткоїн. Фото ілюстративне: minfin.com.ua

Медична технологічна компанія Semler Scientific купила 581 BTC. Загальна вартість цих біткоїнів — 40 мільйонів доларів.

Про це у вівторок, 28 травня, повідомили на офіційному сайті компанії.

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Скриншот повідомлення Semler Scientific

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Медики зазначили, що біткоїн є надійним засобом заощадження та привабливою інвестицією. Саме тому BTC обрали основним резервним активом. На думку голови ради директорів Еріка Семлера, "цифрова архітектурна стійкість" головного цифрового активу робить BTC кращим за золото, ринкова вартість якого приблизно вдесятеро більша.

"Зараз біткоїн — великий клас активів ринковою вартістю понад один трильйон. Ми вважаємо, що він має унікальні характеристики рідкісного та обмеженого активу, здатного послужили прийнятним захистом від інфляції та безпечним притулком в умовах глобальної нестабільності", — зазначив Семлер.

Також він додав, що зараз відбувається глобальне прийняття біткоїна інституціональними організаціями. Причиною цього став запуск спотових біткоїн-фондів (ETF) у січні цього року.

"Ці фонди повідомили про чисті притоки на суму понад 13 мільярдів доларів, згенерованих майже тисячами установ, включаючи глобальні банки, пенсійні фонди, ендаументи та зареєстровані інвестиційні консультанти. Установлено, що понад 10% усіх біткоїнів зараз належать інституціоналам", — повідомив очільник ради директорів Semler Scientific.

Нагадаємо, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі радить купувати реальні активи: золото, срібло та біткоїн. Ринку облігацій, на його думку, загрожує крах.

Також ми повідомляли про те, що британсько-американський блогер, колишній професійний кікбоксер Ендрю Тейт планує відмовитися від фіатної валюти та інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів.