Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Фінанси arrow Медична компанія витратила 40 мільйонів доларів на купівлю BTC —навіщо arrow

Медична компанія витратила 40 мільйонів доларів на купівлю BTC —навіщо

31 травня 2024 03:40
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія
Медична компанія Semler Scientific придбала 581 BTC за 40 мільйонів доларів — з якою метою
Монети біткоїн. Фото ілюстративне: minfin.com.ua
c79d4f28-414f-43c5-9e35-0d4a3adadb00 - Чекарьова Марія

Медична технологічна компанія Semler Scientific купила 581 BTC. Загальна вартість цих біткоїнів — 40 мільйонів доларів. 

Про це у вівторок, 28 травня, повідомили на офіційному сайті компанії.

Читайте також:
Медична компанія витратила 40 мільйонів доларів на купівлю BTC —навіщо - фото 1
Скриншот повідомлення Semler Scientific

Навіщо медична компанія придбала біткоїни

Медики зазначили, що біткоїн є надійним засобом заощадження та привабливою інвестицією. Саме тому BTC обрали основним резервним активом. На думку голови ради директорів Еріка Семлера, "цифрова архітектурна стійкість" головного цифрового активу робить BTC кращим за золото, ринкова вартість якого приблизно вдесятеро більша.

"Зараз біткоїн — великий клас активів ринковою вартістю понад один трильйон. Ми вважаємо, що він має унікальні характеристики рідкісного та обмеженого активу, здатного послужили прийнятним захистом від інфляції та безпечним притулком в умовах глобальної нестабільності", — зазначив Семлер.

Також він додав, що зараз відбувається глобальне прийняття біткоїна інституціональними організаціями. Причиною цього став запуск спотових біткоїн-фондів (ETF) у січні цього року.

"Ці фонди повідомили про чисті притоки на суму понад 13 мільярдів доларів, згенерованих майже тисячами установ, включаючи  глобальні банки, пенсійні фонди, ендаументи та зареєстровані інвестиційні консультанти. Установлено, що понад 10% усіх біткоїнів зараз належать інституціоналам", — повідомив очільник ради директорів Semler Scientific.

Нагадаємо, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі радить купувати реальні активи: золото, срібло та біткоїн. Ринку облігацій, на його думку, загрожує крах.

Також ми повідомляли про те, що британсько-американський блогер, колишній професійний кікбоксер Ендрю Тейт планує відмовитися від фіатної валюти та інвестувати в біткоїн 100 мільйонів доларів.

криптовалюта
інвестиції
економіка
фінанси
медицина
біткоін

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

07:52 Тарифи з 1 червня — які будуть ціни на електрику, газ та воду

24 травня 2024

14:38 Тарифи на електрику — ціну прив'яжуть до споживання

28 травня 2024

04:57 У ТЦК пояснили, кого одразу після приходу до військкомата скерують на ВЛК

21 травня 2024

07:46 Ціни на електрику зростуть з 1 червня — для кого зміняться тарифи

17 травня 2024

13:45 Юрист розповів, яке покарання чекає на чоловіків, які не мають при собі військового квитка

28 травня 2024

09:01 Зінченко знайшов новий клуб — Арсенал готовий продати українця

11:44 Нафтогаз попередив клієнтів про важливу зміну в розрахунку — деталі

20 травня 2024

04:16Як діяти, якщо в ТЦК забороняють користуватися телефоном

30 травня 2024

14:07 Зарплати в ЗСУ — скільки отримають військові з 1 червня

20 травня 2024

12:26 У Жироні розчаровані ситуацією з Довбиком — заява головного тренера