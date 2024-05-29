Ціна біткоїна впала більш як на 3%

Монета біткоїна на тлі графіку падіння ціни. Фото: happycoin.club

Ціна біткоїна, що в понеділок, 27 травня, впевнено наближалась до позначки 70 тисяч доларів, несподівано опустилась до рівня менш ніж 68 тисяч доларів. Це пов'язано з несподіваними переміщеннями великих сум біткоїнів збанкрутілої біржі Mt.Gox.

Про це повідомляє УНН з посиланням на Bloomberg та дані з ринку криптовалют організації Arkham.

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Біткоїн опустився на 3,1% і станом на вівторок, 28 травня, становить близько 67 800 доларів. Це падіння вплинуло й на інші криптовалюти, зокрема ефір, що займає другу сходинку після BTC.

Погодинний графік BTC/USDT біржі Binance. Фото: скриншот

Біржа Mt.Gox, яка зазнала краху 2014 року після хакерської атаки, несподівано після п'яти років тиші перемістила більш як 107 000 біткоїнів на суму понад 7,2 мільярда доларів до нових гаманців вранці у вівторок.

За даними аналітичних організацій, рух монет Mt.Gox викликав негативну реакцію ринку і побоювання розпродажу. Натомість ціна біткоїна дещо обвалилась.

Переміщення біткоїнів Mt.Gox до нових гаманців на платформі Arkham. Фото: twitter.com/ArkhamIntel

Переміщення Mt.Gox стали першими з травня 2018 року. Згідно з гаманцями Arkham компанія назбирала 137 892 біткоїнів, які становить понад 9 мільярдів доларів.

Генеральний директор BTC Markets Керолайн Боулер не вважає ці зміни тривожними. За її прогнозами, вони матимуть лише короткостроковий вплив на ринок.

Нагадаємо, що вже в червні поточного року вартість біткоїна може зрости до 95 тисяч доларів. Водночас американський підприємець та інвестор, автор книги "Багатий тато, бідний тато" Роберт Кійосакі радить купувати реальні активи, такі як золото, срібло та біткоїн через можливий крах ринку облігацій та знецінення долара.