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Знаток крипты сулит золотые горы владельцам монет BTC

1 июня 2024 04:05
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена
Курс биткоина в будущем, когда его стоимость достигнет миллиона долларов
Цифровая валюта биткоин. Фото иллюстративное: coinmarketcap.com
21ecb2fd-56f1-43b5-1cfd-ccb6ef609700 - Короткошейко Елена

Один биткоин будет стоить миллион. Это только вопрос времени. В дополнительных, специфических условиях для роста первая криптовалюта мира не нуждается.

Об этом в среду, 29 мая, написал в своем Twitter (X) известный криптоинвестор Самсон Моу.

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Бывший директор по стратегии Blockstream Самсон Моу, а ныне руководитель компании JANЗ прогнозирует, что биткоин установит новый рекод, и, в конце концов, цена за монету выйдет на отметку в один миллион долларов США.

Биткоин будет стоить один миллион долларов
Скриншот Twitter/Samson Mow

По мнению криптоинвестора, никаких "но", мешающих удорожанию криптовалюты пока не существует, есть только вопрос "когда" — когда один биткоин будут продавать за миллион долларов.

В соцсетях Моу часто делится положительными прогнозами по поводу будущего BTC. В своих подсчетах криптоинвестор опирается на текущую динамику спроса и предложения биткоина. По словам Самсона Моу, сейчас спрос на криптовалюту значительно превышает предложение.

Аналитик считает, что одним из ключевых факторов, влияющих на цену криптовалюты, является одобрение спотовых биткоин-ETF. Это финансовые инструменты, позволяющие инвесторам получить доступ к BTC без прямого владения активом через традиционные рынки. Биткоин-ETF в настоящее время содержит более миллиона биткоинов. Это примерно 5% от общего объема находящегося в обращении предложения.

Также мы сообщали, что 27 мая цена биткоина неожиданно снизилась до 68 тысяч долларов. По мнению аналитиков рынка, это связано с перемещениями крупных сумм биткоинов обанкротившейся биржи Mt.Gox.

Ранее американский предприниматель и инвестор, автор книги "Богатый папа, бедный папа" Роберт Кийосаки заявил о крахе рынка облигаций, обесценивании доллара и подорожании биткоина.

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