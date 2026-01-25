Пільги для дружин військових — якими преференціями можна скористатися на роботі

Дружина проводжає чоловіка-військового на потяг. Фото: УНІАН

Дружини та чоловіки військовослужбовців в Україні, крім комунальних, медичних та соціальних пільг, мають також преференції на роботі. Зокрема вони можуть брати відпустку у зручний для них час, навіть якщо він не збігається з графіком, затвердженим роботодавцем.

Про це розповіла пресслужба Волинського ТЦК та СП.

Як оформити відпустку поза чергою

Право на позачергову відпустку для дружин та чоловіків військових регулюється відповідно до статті 10 Закону України "Про відпустки".

Крім того, закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачає можливість надання відпустки одночасно з відпусткою захисника.

Згідно з документами, роботодавець зобов'язаний надати дружині чи чоловіку військовослужбовця відпустку поза графіком.

Для отримання відпустки необхідно подати заяву роботодавцю та додати документ, що підтверджує статус чоловіка або дружини як військовослужбовця (довідка з військової частини Форма 5).

У яку відпустку можна піти позачергово

Право дружин та чоловіків військових на позачергову відпустку поширюється на:

щорічну основну відпустку;

додаткову відпустку.

Інші види відпусток (соціальні, навчальні, без збереження заробітної плати) надаються за загальними правилами трудового законодавства.

Якщо дружина або чоловік військовослужбовця подав заяву про позачергову відпустку й надав усі необхідні документи, роботодавець не має права відмовити у наданні такої відпустки.

