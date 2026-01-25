Відео
Головна Фінанси Знають не всі — які пільги дружини військових мають на роботі

Знають не всі — які пільги дружини військових мають на роботі

Ua ru
Дата публікації: 25 січня 2026 11:00
Пільги для дружин військових — якими преференціями можна скористатися на роботі
Дружина проводжає чоловіка-військового на потяг. Фото: УНІАН

Дружини та чоловіки військовослужбовців в Україні, крім комунальних, медичних та соціальних пільг, мають також преференції на роботі. Зокрема вони можуть брати відпустку у зручний для них час, навіть якщо він не збігається з графіком, затвердженим роботодавцем.

Про це розповіла пресслужба Волинського ТЦК та СП.

Читайте також:

Як оформити відпустку поза чергою

Право на позачергову відпустку для дружин та чоловіків військових регулюється відповідно до статті 10 Закону України "Про відпустки".

Крім того, закон "Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей" передбачає можливість надання відпустки одночасно з відпусткою захисника.

Згідно з документами, роботодавець зобов'язаний надати дружині чи чоловіку військовослужбовця відпустку поза графіком.

Для отримання відпустки необхідно подати заяву роботодавцю та додати документ, що підтверджує статус чоловіка або дружини як військовослужбовця (довідка з військової частини Форма 5). 

У яку відпустку можна піти позачергово

Право дружин та чоловіків військових на позачергову відпустку поширюється на:

  • щорічну основну відпустку;
  • додаткову відпустку.

Інші види відпусток (соціальні, навчальні, без збереження заробітної плати) надаються за загальними правилами трудового законодавства.

Якщо дружина або чоловік військовослужбовця подав заяву про позачергову відпустку й надав усі необхідні документи, роботодавець не має права відмовити у наданні такої відпустки.

Раніше ми розповідали, як військовослужбовцю отримати матеріальну допомогу

Також дізнавайтеся, коли за невикористані відпустки військовим виплачують компенсацію.

ЗСУ робота відпустка військові пільги соціальний захист
Вікторія Ілюхіна - редактор
Автор:
Вікторія Ілюхіна
