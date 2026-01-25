Льготы для жен военных — какими преференциями можно воспользоваться на работе

Знают не все — какие льготы жены военных имеют на работе
Жены и мужья военнослужащих в Украине, кроме коммунальных, медицинских и социальных льгот, имеют также преференции на работе. В частности они могут брать отпуск в удобное для них время, даже если он не совпадает с графиком, утвержденным работодателем.
Об этом рассказала пресс-служба Волынского ТЦК и СП.
Как оформить отпуск вне очереди
Право на внеочередной отпуск для жен и мужей военных регулируется в соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об отпусках".
Кроме того, закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусматривает возможность предоставления отпуска одновременно с отпуском защитника.
Согласно документам, работодатель обязан предоставить жене или мужу военнослужащего отпуск вне графика.
Для получения отпуска необходимо подать заявление работодателю и приложить документ, подтверждающий статус мужа или жены как военнослужащего (справка из воинской части Форма 5).
В какой отпуск можно уйти вне очереди
Право жен и мужей военных на внеочередной отпуск распространяется на:
- ежегодный основной отпуск;
- дополнительный отпуск.
Другие виды отпусков (социальные, учебные, без сохранения заработной платы) предоставляются по общим правилам трудового законодательства.
Если жена или муж военнослужащего подал заявление о внеочередном отпуске и предоставил все необходимые документы, работодатель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска.
Ранее мы рассказывали, как военнослужащему получить материальную помощь.
Также узнавайте, когда за неиспользованные отпуска военным выплачивают компенсацию.
Читайте Новини.LIVE!