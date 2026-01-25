Видео
Главная Финансы Знают не все — какие льготы жены военных имеют на работе

Знают не все — какие льготы жены военных имеют на работе

Дата публикации 25 января 2026 11:00
Льготы для жен военных — какими преференциями можно воспользоваться на работе
Жена провожает мужа-военного на поезд. Фото: УНИАН

Жены и мужья военнослужащих в Украине, кроме коммунальных, медицинских и социальных льгот, имеют также преференции на работе. В частности они могут брать отпуск в удобное для них время, даже если он не совпадает с графиком, утвержденным работодателем.

Об этом рассказала пресс-служба Волынского ТЦК и СП.

Как оформить отпуск вне очереди

Право на внеочередной отпуск для жен и мужей военных регулируется в соответствии со статьей 10 Закона Украины "Об отпусках".

Кроме того, закон "О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей" предусматривает возможность предоставления отпуска одновременно с отпуском защитника.

Согласно документам, работодатель обязан предоставить жене или мужу военнослужащего отпуск вне графика.

Для получения отпуска необходимо подать заявление работодателю и приложить документ, подтверждающий статус мужа или жены как военнослужащего (справка из воинской части Форма 5).

В какой отпуск можно уйти вне очереди

Право жен и мужей военных на внеочередной отпуск распространяется на:

  • ежегодный основной отпуск;
  • дополнительный отпуск.

Другие виды отпусков (социальные, учебные, без сохранения заработной платы) предоставляются по общим правилам трудового законодательства.

Если жена или муж военнослужащего подал заявление о внеочередном отпуске и предоставил все необходимые документы, работодатель не имеет права отказать в предоставлении такого отпуска.

Ранее мы рассказывали, как военнослужащему получить материальную помощь.

Также узнавайте, когда за неиспользованные отпуска военным выплачивают компенсацию.

Виктория Илюхина - редактор
Автор:
Виктория Илюхина
